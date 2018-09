SOZA ocení najlepších autorov a interpretov za rok 2017

Na archívnej snímke spevák Adam Ďurica (vpravo), ktorý získal cenu pre za najhranejšiu skladbu NEĽUTUJEM počas slávnostného odovzdávania Cien SOZA za rok 2015 v Bratislave 10. novembra 2016. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) už od roku 1997 udeľuje vo vybraných kategóriách výročné ceny autorom, zástupcom nahrávacích spoločností a vysielateľom za najúspešnejšie skladby, zvukové nosiče či najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní. Udeľuje ich na základe štatistického spracovania hlásení od používateľov za uplynulý kalendárny rok, preto sa aj pre ne vžilo označenie štatistické ceny.Tie sa budú udeľovať pre skladateľa a textára najhranejších hudobných diel, pre najúspešnejšieho mladého autora, za najhranejšiu skladbu, za zvukový nosič a za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní. Okrem štatistických cien budú na galavečere udelené aj honorárne ocenenia, o ktorých rozhodla Dozorná rada SOZA a ktorých držitelia sú už známi. Veľkú cenu SOZA získa Marika Gombitová, zápis do zlatej knihy Ján Zimmer, Ivan Dubecký, cenu za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí Kamil Peteraj.Držitelia Cien SOZA si preberú ocenenie v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.Album You Should Know, ktorý Emma Drobná vydala minulý rok, priniesol aj piesne Words a Smile. Obe jej skladby sa dostali do nominácie na Ceny SOZA v kategórii najhranejšia skladba za rok 2017. Okrem toho sa Emma objavila aj v kategórii najúspešnejší mladý autor spolu s Martinom Harichom a Celeste Buckingham.Do týchto dní (za roky 1996 - 2016) bolo udelených 198 štatistických a 63 honorárnych cien. Najviac cien získal Peteraj, 16 štatistických ako najúspešnejší autor, respektíve textár, a jednu honorárnu Veľkú cenu SOZA.V priebehu rokov dochádzalo k zmenám vo vyhlasovaných kategóriách, do roku 2007 sa samostatne vyhlasovali aj najúspešnejšie skladby v oblasti dychovej, folklórnej a vážnej hudby. Z tých dôb pochádza aj rekord dychovej skladby Za mňa i za teba, s ktorou jej autor Jozef Baláž zvíťazil v tejto kategórii 11-krát za sebou v rokoch 1997 - 2007.Dvakrát v kategórii najhranejšej skladby (vôbec) zvíťazila tá istá skladba, v rokoch 1999 a 2000 Voda, čo ma drží nad vodou, v rokoch 2014 a 2016 Keď sme sami.Vôbec najstaršou skladbou v oblasti populárnej hudby, ktorá získala Cenu SOZA, bola za rok 2004 rocková balada Vráť trochu lásky medzi nás, ktorú pôvodne nahrala v roku 1992 skupina Money Factor. K úspechu jej výrazne pomohla cover verzia projektu G8, ktorý ju nahral a naspieval ako poctu jej pôvodnému spevákovi Dodovi Dubánovi.Štyrikrát získali cenu za najhranejšiu skladbu Ivan Tásler a Peter Dudák, trikrát Jozef Urban, Vladimír Krausz a Martin Žúži.Mená víťazov štatistických a držiteľov honorárnych cien za rok 2017 budú oznámené na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční vo štvrtok (20.9.) v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Moderátorkou bude Vera Wisterová a v programe vystúpia Peter Lipa, Emma Drobná, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, Mucha Quartet a Marcel Palonder. V programe, okrem iného, zaznejú diela všetkých nových držiteľov honorárnych cien.