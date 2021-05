Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene sa pripravuje na premiéru inscenácie Čepiec.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene sa pripravuje na premiéru inscenácie Čepiec. TASR o tom informovala dramaturgička DJGT Uršuľa Turčanová.





„Divadlo pripravilo popri všetkých platných opatreniach na 17. mája o 17.00 h premiéru určenú pre odbornú verejnosť. Bude to prvé živé predstavenie od uzatvorenia divadiel v decembri minulého roku,“ uviedla vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová. Ako pripomenula, vstup do budovy divadla bude možný len s negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. Rešpektovať budú aj potvrdenia o výnimke z povinnosti testovať sa podľa platných nariadení hygienikov. Spomenula tiež, že tieto opatrenia sa však môžu zmeniť podľa toho, ak sa upraví kultúrny semafor.Podľa nej diváci majú povinnosť mať respirátor počas celej návštevy divadla a dodržať ďalšie hygienické pravidlá. Hostia budú v sále usadení v rozstupoch. „Zabezpečujeme maximálnu ochranu a bezpečnosť ľudí tak, aby si mohli po dlhom čase vychutnať divadelné umenie naživo,“ zdôraznila. Pre verejnosť bude inscenácia Čepiec dostupná 5. a 6. júna o 18.30 h.Inscenácia Čepiec je podľa knihy Kataríny Kucbelovej. Režisérom, ako aj autorom dramatizácie a scény je umelecký šéf DJGT Peter Palik. Literárne obrazy a postrehy autorky chce pretaviť do netradičného javiskového tvaru. „Túto víziu zásadne podporí hudba Martina Geišberga a Daniela Špinera a jedinečný rukopis choreografky Libuše Bachratej, ktorá sa venuje rôznym podobám folklóru," podotkol umelecký šéf divadla. Podľa neho s 11 hercami a herečkami už vlani v novembri choreografka absolvovala prvý pohybovo-tanečný workshop zameraný na tradičnú kultúru z regiónu Šumiac. „Čepiec prináša divadelné metafory kombináciou činoherného divadla s výrazovým pohybom, choreografiou, hudbou, spevom aj atmosférickými projekciami," poznamenala Turčanová.