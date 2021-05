Desiatky filmov z celého sveta, ale aj domáce novinky prinesie na košické plátna po ročnej prestávke 28. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest (23. - 27. 6.). Otváracou snímkou festivalu a jeho prvým potvrdeným filmom je lyrická komédia Muž so zajačími ušami. TASR o tom informoval PR manažér Peter Gašparík.





Muž so zajačími ušami je novinka režiséra Martina Šulíka (Záhrada, Krajinka, Tlmočník). Jeho najnovší film, ocenený aj dvoma cenami z Medzinárodného filmového festivalu Varšava, rozpráva príbeh spisovateľa, ktorému pri písaní nového diela narastú zajačie uši. Vďaka nim je schopný zreteľne vnímať ľudské myšlienky a zistí, že jeho blízki ho posudzujú celkom inak, než predpokladal. Otázne je, či sa mu podarí obraz o sebe v očiach druhých zmeniť.V titulnej úlohe Šulíkovej komédie sa predstaví český divadelný režisér a herec Miroslav Krobot. V snímke si ďalej zahrali Zuzana Kronerová, Alexandra Borbély, Táňa Pauhofová, Zuzana Mauréry či Oldřich Kaiser. "Časť hereckého a tvorivého obsadenia bude tvoriť delegáciu, ktorá v júni snímku predstaví košickému publiku na slávnostnom otvorení festivalu," dodal Gašparík."Art Film Fest bude prvým veľkým filmovým podujatím po pandémii, ktorá sa už snáď v takej miere, akú sme zažili za posledný rok, nevráti. Dotkla sa aj nášho filmu, dátum premiéry sme viackrát posúvali, ale dúfam, že tentoraz to vyjde," komentoval Šulík. Ďalší vývoj situácie vidí optimisticky: "Verím, že otvorením Art Film Festu otvoríme aj bohaté a bezpečné filmové leto."Film Muž so zajačími ušami čaká po uvedení na festivale cesta slovenskými kinami, do distribúcie vstúpi 1. júla. Okrem neho sa môžu návštevníci Art Film Festu tešiť na ďalší tucet slovenských či koprodukčných snímok v premiérovom uvedení na domácej pôde. "Viac informácií o programe bude festival zverejňovať postupne v priebehu najbližších týždňov," uzavrel Gašparík.