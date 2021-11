Divadlo Nová scéna oslávi 75. výročie založenia galakoncertmi

Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) oslavuje 75. výročie založenia. Svoj príbeh a to najlepšie, čo na jeho doskách vzniklo, si pripomenie s najvýraznejšími osobnosťami na víkendových galakoncertoch. TASR o tom informovala PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.





"Sedemdesiatpäť rokov Divadla Nová scéna, to je veľká databáza emócií oblečených do kostýmov, skvelej hudby, textov a profesionálnych výkonov. Vedľa seba stoja pôvodná tvorba aj svetové diela, rôzne žánre i spôsoby spracovania," vyzdvihla generálna riaditeľka Ingrid Fašiangová, ktoré divadlo vedie šiestu sezónu.Ako zdôraznila, aj v súčasných ťažkých časoch pandémie je dôležité "zažínať svetielka, nie preklínať tmu". To považuje aj za poslanie Novej scény. Jej budúcnosť vidí vo vízii moderného divadla, ktoré rozumie tradícii.Galakoncert dramaturgicky pripravil Dávid Hartl. "Prostredníctvom skladieb zo zahraničných, ale aj autorských titulov, ako My Fair Lady, West Side Story, Bedári, Rómeo a Júlia, Mačky, František z Assisi, Rasputin, Rebelové, Pokrvní bratia a ďalších preletíme históriou, spájaním sa a oddeľovaním umeleckých telies v našom divadle od jeho vzniku až po súčasnosť. Priblížime dôležitosť réžie, scénografie, hudby, tanca a spevu, spätých s naším divadlom, oprášime najlegendárnejšie kostýmy," priblížil.Režisér koncertu Patrik Vyskočil avizuje vystúpenia mladej generácie protagonistov, ale aj renomovaných divadlu blízkych hostí v sprievode 25-členného orchestra pod vedením dirigenta Ľubomíra Dolného. Program doplnia videodokrútky s osobnosťami spätými s divadlom. Galakoncert sa aj pre sprísnené pandemické opatrenia bude v priebehu víkendu konať trikrát.História Divadla Nová scéna sa začala písať 30. novembra 1946 uvedením Shakespearovej komédie Skrotenie zlej ženy. V tom čase divadlo organizačne patrilo pod Slovenské národné divadlo ako Nová scéna Národného divadla, a to až do roku 1951. Od roku 1954 sa Nová scéna definitívne osamostatnila a začala v podobe dvojsúborového divadla (spevohra a činohra) pôsobiť pod vlastným vedením.Reorganizáciou v roku 1991 vznikol iba jeden súbor hudobno-dramatického charakteru, ktorý sa špecializuje na uvádzanie modernej muzikálovej tvorby, komédií a predstavení pre deti.