SNG vydala knihu, ktorá rozpráva príbeh Slovenska cez umenie

Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie (SNG) je nová výpravná publikácia, ktorú vydala SNG v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Knihu, ktorá rozpráva príbeh našej krajiny prostredníctvom umenia, uviedli tento týždeň do života v Bratislave.





Kniha na viac ako 400 stranách predstavuje príbeh Slovenska, ktorý vyše 100 rokov rozprávajú umelci. Obrazová publikácia je doplnená o krátke tematické informatívne texty. "Zároveň prináša možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás vo svojich dielach vybraní 145 autori a autorky nazerajú. Je tento obraz zhodný s naším chápaním? Bude sa nám páčiť alebo nás vystraší?" približuje galéria knižnú novinku. Dodáva, že idea pozrieť sa na zbierky SNG inak vyplynula z diskusie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom, ktorý sa hlási k tomu, aby slovenská diplomacia oveľa intenzívnejšie prezentovala Slovensko cez umenie."Na presvedčení, že obrazy sú univerzálnym vyslancom, je postavený koncept publikácie – vizuálneho atlasu, ktorým sa posúvame od dejín umenia viac k vizuálnej kultúre," hovorí generálna riaditeľka SNG a spoluautorka knihy Alexandra Kusá. Diela prešli výberom na základe ich nadčasovej kvality a tematickej rôznorodosti. "Výsledný ponúkaný obraz však nie je absolútny, keďže ho obmedzuje konečnosť zbierok SNG a kurátorský prístup autorov," dodáva galéria.Kniha je podľa autorov usporiadaná do poeticky ladených kapitol, diela zo zbierok SNG však vyberali tak, aby prípadný sentiment ironizovali, relativizovali a kontextualizovali. "Pri zostavovaní tohto vizuálneho atlasu sme dielo ako artefakt posunuli do pozadia a uprednostnili jeho vizuálnu informáciu. To nám umožnilo lepšie rozprávať, skladať a odkazovať medzi dielami navzájom a umožniť divákovi prežiť okúzlenie z 'náhodne' odhalenej blízkosti – osloviť obrazom," vysvetlila Kusá.Publikáciu bude MZVEZ SR používať na reprezentačné účely, dostupná bude aj voľne na zakúpenie v SNG.