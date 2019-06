Divadlo Romathan uvedie veselohru Úsmevné príbehy Rómov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Košice 24. júna (TASR) – Veselohra Úsmevné príbehy Rómov bude v aktuálnej divadelnej sezóne poslednou premiérou Divadla Romathan v Košiciach. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii uviedol riaditeľ tohto rómskeho profesionálneho divadla Karol Adam, ide o príbeh zo 60. až 70. rokov minulého storočia.povedal. Divadlo chce prostredníctvom tejto svojej divadelnej hry upovedomiť verejnosť i samotných Rómov na dejinné skutočnosti a okrem humornej stránky života chce divákom pripomenúť realitu vtedajšej doby a koncepciu všestranne spoločenskej a kultúrnej integrácie Rómov.dodal. Scenár a réžia sú z dielne dlhoročného člena súboru Mariána Baloga.Premiéra sa uskutoční v kultúrnom dome Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach. Podľa jeho slov je dôvodom to, že divadelná sála Divadla Romathan na Štefánikovej ulici je v zlom stave a kapacitne nepostačuje.pripomenul s tým, že divadlo by sa malo presťahovať do nových priestorov na Továrenskej ulici. Ich rekonštrukciu schválilo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v apríli 2018, vyčlenilo na to 400.000 eur.Veselohra Úsmevné príbehy Rómov bude mať premiéru vo štvrtok (27. 6.) o 18.00 h.