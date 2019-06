VIDEO: UMELCI V SLZÁCH: Zomrel svetoznámy priekopník rokenrolu Dave Bartholomew

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 24. júna - Vo veku 100 rokov zomrel v nedeľu americký hudobník, skladateľ, aranžér a trúbkar Dave Bartholomew. S odvolaním sa na jeho syna Rona o tom informovala agentúra AP.Bartholomew počas svojej kariéry spolupracoval s takými slávnymi umelcami ako Chuck Berry, Fats Domino, Lloyd Price, Smiley Lewis či s duom Shirley & Lee a v 50. rokoch mal veľký vplyv na hudobný život v New Orleanse a žáner rhythm and blues (R&B), ako aj na začiatky rokenrolu.Jeho spolupráca s Fats Dominom trvala 14 rokov, od roku 1949. Spoločne vytvorili a nahrali úspešné piesne ako The Fat Man (1949) - v súčasnosti považovanú za jednu z prvých rokenrolových nahrávok -, I'm in Love Again (1956), I'm Walkin' (1957), Valley of Tears (1957), My Girl Josephine (1960) či Whole Lotta Lovin' (1958).Na margo tejto spolupráce Dave Bartholomew v rozhovore pre denník The Times-Picayune uviedol: "Nikdy sme si nesadli, aby sme niečo napísali. On a ja - my - sme len tak hrali. Mali sme obrovské šťastie, že sme mali rytmus v krvi."Hudobný materiál nejako spojený s Bartholomewom majú vo svojom repertoári Elton John, Paul McCartney, Rolling Stones, Hank Williams Jr. či Cheap Trick.Bartholomew bol v roku 1991 uvedený do Rokenrolovej siene slávy a Siene slávy hudobných skladateľov. Pre svoju výnimočnú schopnosť udržať tón pri hraní na trúbke bol známy aj pod prezývkou Leather Lungs (kožené pľúca).