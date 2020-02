Divadlo sa robí srdcom – SND oslavuje svoju storočnicu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2020 - Už o pár dní – 1. marca 2020 oslávi Slovenské národné divadlo svoju storočnicu. Pri jej príležitosti spustila naša prvá divadelná scéna sériu video spotov, v ktorej zamestnanci divadla spomínajú na svoj prvý kontakt s divadlom, čo pre nich divadlo znamená a čo by mu popriali k ďalšej storočnici. Autentické výpovede ľudí, ktorých divadlo spája celý život, sú doplnené zdravicami od kolegov z iných divadelných inštitúcií."Najväčšou hodnotou každej inštitúcie sú práve ľudia, ktorí za ňou stoja. Podieľajú sa na formovaní, ale i fungovaní divadla a aj vďaka nim viac ako 260 000 divákov každoročne navštívi naše špičkové divadelné inscenácie," dodáva Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu SND.Divadlo, to sú diváci, umelci, umeleckí pracovníci, ale i ľudia za oponou. Všetci sú súčasťou jedného spoločného celku – živého organizmu. A čo krajšie by si divadlo mohlo priať než ľudí, ktorí milujú svoju prácu, a spokojných divákov?Všetky videá nájdete na stránke: 100.snd.sk Inzercia