Meteorológovia zaznamenali najteplejší január v histórii, Zem je vážne ohrozená

Vážne ohrozenie pre planétu

Teplotné rekordy vo viacerých mestách

13.2.2020 - Tohtoročný január bol najteplejší v histórii pravidelných meraní, ktoré sa datujú naspäť až do roku 1880. Vo štvrtok to oznámil americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA). Priemerná celosvetová teplota za tohtoročný január bola o 1,14 stupňa vyššia ako priemerná januárová teplota za celé 20. storočie. Doteraz najteplejším januárom v histórii meraní bol ten z roku 2016.Najdramatickejšie zvýšenie teploty oproti normálu sa počas tohtoročného januára týkalo častí Ruska, Škandinávie a východnej Kanady, kde bola teplota oproti priemeru 20. storočia vyššia o 5 stupňov a viac.Najtragickejšia situácia bola v januári v Antarktíde a Arktíde, kde sa ľadová pokrývka topí bezprecedentným spôsobom, čo predstavuje vážne ohrozenie pre celú planétu. Hrúbka arktického morského ľadu bola v januári 2020 na úrovni 5,3 percenta, v prípade Antarktídy dokonca až 9,8 percenta pod priemerom z rokov 1981 až 2010.Vo viacerých mestách po celom svete padli v januári dlhodobé či dokonca historické teplotné rekordy. Vo švédskom meste Örebro namerali v januári 10,3 stupňa Celzia, čo je najviac od roku 1858, v americkom Bostone zaznamenali 23 stupňov Celzia, čo je historický januárový rekord.Podľa štatistiky NOAA až štyri najteplejšie mesiace január od začiatku meraní pred 140 rokmi boli v posledných piatich rokoch. Ak si vezmeme rebríček desiatich najteplejších januárov od roku 1880, všetky z nich boli zaznamenané medzi rokmi 2002 a 2020.Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britského denníku The Guardian.