Divadlo Thália pri polstoročnici premiéruje Máraiho hru Dobrodružstvo

Na snímke tlačová konferencia Divadla Thália v Košiciach na tému premiéra hry Sándora Máraiho Dobrodružstvo 7. októbra 2019 v Košiciach. Na snímke zľava hosťujúci herci Csaba Kelemen a Szilvia Kissová, riaditeľ Divadla Thália József Czajlik a režisér hry Sándora Máraiho Dobrodružstvo Sándor Beke. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 7. októbra (TASR) - Divadlo Thália v Košiciach oslavuje v tejto divadelnej sezóne 50. výročie svojho založenia. Úvodná premiéra je preto pri príležitosti jubilea poklonou pred tradíciami, minulosťou, meštianskym dedičstvom aj pred životným dielom košického rodáka Sándora Máraiho. Divadlo vo štvrtok (10. 10.) uvedie hru tohto klasika maďarskej literatúry Dobrodružstvo (Kaland).uviedol v pondelok dramaturg Divadla Thália Miklós Forgács.Hru režíruje spoluzakladateľ Divadla Thália z roku 1969 Sándor Beke, ktorý sa v minulosti ako režisér ujal dvoch iných Máraiových hier – Sviece dohárajú (2010) a Košickí mešťania (2014). Sám pritom slávi tento rok životné jubileum 80 rokov a 60. výročie svojej divadelnej kariéry." povedal riaditeľ košického maďarského divadla József Czajlik. Každá premiéra sezóny bude pritom podľa neho obohatená o sprievodný program, čo podčiarkne polstoročnicu pôsobenia divadla.Dobrodružstvo je osudovou drámou lásky, vernosti a nevery, kariéry, úspechu i bankrotu. Úspešný profesor sa ako lekár aj ako muž stáva v priebehu niekoľkých hodín súčasťou sledu prekvapení. Netuší, že kým ho oslavujú, jeho blízky kolega sa pripravuje na útek s jeho mladou, ale aj smrteľne chorou manželkou. Strhujúci príbeh so silnými a vypätými situáciami nastoľuje morálne a osobné dilemy a otázky. Ako "dobrodružstvo" je tu chápaný aj samotný život.V hlavných postavách sa predstavia herci Csaba Kelemen a Szilvia Kiss, ďalej Henrietta Rab, Lívia Varga, Máté Madarász, Attila Bocsárszky, Oszkár Illés a Gyula Szpisák.Predstavenie je v maďarčine so slovenskými titulkami a simultánnym tlmočením do slúchadiel.