Divadlo v Magdeburgu zahrá počas lockdownu cez telefón

Divadlo v nemeckom meste Magdeburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko plánuje na nadchádzajúcu sobotu zorganizovať akciu, počas ktorej sa budú môcť individuálni záujemcovia telefonicky zúčastniť na prezentácii krátkych divadelných či hudobných predstavení. Miestne divadlo tak reaguje na zákaz verejných podujatí pre pandémiu koronavírusu, informovala v pondelok agentúra DPA.





Performancie v dĺžke približne piatich minút si je možné objednať vopred. Po rezervácii dostane daný človek telefonát od speváka alebo herca, priblížilo divadlo. Umelci majú v pláne zaspievať piesne či árie zo svojho repertoáru alebo predniesť básne.Projekt s názvom "Umenie na telefóne" bude pre ľudí prebiehať zdarma - jeho cieľom je potešiť ľudí, ktorým v pandemických časoch chýba kultúra.V dôsledku čiastočných karanténnych opatrení, tzv. lockdownu, ktoré v Nemecku platia do 20. decembra, sú v krajine zatvorené i divadlá, a to prinajmenšom do uvedeného termínu. Predvianočné obdobie je pritom tradične bohaté na uvádzanie divadelných predstavení, pripomína DPA.