Film Služobníci podporí znovuotvorené kiná

Na festivaloch oceňovaný film režiséra Ivana Ostrochovského Služobníci podporí znovuotvorené kiná. Diváci na Slovensku si ho mali možnosť pozrieť len raz počas slávnostného otvorenia MFF Cinematik v septembri. Pôvodne plánovanú jarnú premiéru aj náhradný novembrový termín totiž zastavila koronakríza. Po znovuotvorení kín sa distribútor filmu rozhodol dlhoočakávaný titul uviesť do kín v predpremiére na jeden týždeň od 3. do 9. decembra. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.





"Radi by sme takto vyjadrili podporu všetkým kinám, ktoré sa v tejto zložitej situácii rozhodli otvoriť svoje brány pre divákov. Vo chvíli, keď sa otvorí väčšina kín vrátane viacsálových, uvedieme Služobníkov v oficiálnej premiére do distribúcie," zdôvodnila riaditeľka distribučnej spoločnosti Filmtopia Silvia Učňová Kapustová.Príbeh mladých kňazov z totalitného Československa, ktorí sa musia rozhodnúť medzi cestou svedomia alebo cestou kolaborácie, príde Ostrochovský aj osobne uviesť 4. decembra o 20.10 h do bratislavského Kina Lumiére, 7. decembra o 19.30 h do Filmového klubu pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici a 8. decembra o 19.00 h do Kina Iskra v Kežmarku.Kizáková ďalej potvrdila, že snímka s úspechom putuje od svojej svetovej premiéry na Berlinale po zahraničných festivaloch. Čiernobiela dráma o živote v totalitnom Československu má za sebou uvedenia v Kanade, Austrálii, Belgicku, Luxembursku či Turecku: "Tým sa jej medzinárodná púť zďaleka nekončí. Záujem o kinodistribúciu okrem koprodukčných krajín Slovenska, Česka, Rumunska a Írska prejavili aj v rôznych ďalších európskych krajinách, ako napríklad vo Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Veľkej Británii, Švédsku či Švajčiarsku."