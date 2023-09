Divák počas osemfinálového zápasu US Open citoval Hitlera, Zverev napriek incidentu porazil Sinnera (video)

Narušiteľa nahlásili okolo sediaci

They just escorted someone out. Unclear if this was the person who shouted “the most famous Hitler phrase” before #USOpen2023 #zverev #sinner pic.twitter.com/wbbUWAy2Vi

— Nicole Michelle (@pinkycupcake128) September 5, 2023

5.9.2023 (SITA.sk) - Nemecký tenista Alexander Zverev si počas osemfinálového zápasu na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi vypočul niečo, čo rozhodne nechcel.Jeden divák citoval známy príhovor Adolfa Hitlera a dokonca spieval nacistickú hymnu. Zverev na to upozornil rozhodcu a muža neskôr vyviedla z hľadiska bezpečnostná služba.V piatej hre štvrtého setu Zverev prišiel k rozhodcovi Jamesovi Keothavongovi a ukázal mu diváka, ktorý sa prezentoval nevhodnými prejavmi.„Práve zacitoval najznámejšiu Hitlerovu frázu. Toto je neprijateľné," povedal 26-ročný rodák z Hamburgu rozhodcovi.Arbiter vyzval muža, aby sa priznal a všetkých divákov, aby rešpektovali hráčov. Duel pokračoval a zakrátko okolo sediaci nahlásili narušiteľa, ktorého ochranka vyviedla zo štadióna.Dvanásty nasadený Zverev síce daný set prehral, no napokon zdolal šiesteho nasadeného Sinnera 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Zápas trval 4 hodiny a 41 minút a skončil sa po pol druhej ráno miestneho času.Vo štvrťfinále si Nemec zmeria sily s obhajcom titulu a stále úradujúcou svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom zo Španielska. Ten v osemfinále zvíťazil nad iným Talianom Matteom Arnaldim 6:3, 6:3, 6:4.Alexander Zverev priznal, že už zažil nepríjemné poznámky na jeho adresu počas stretnutia, ale nikdy nie takéto.„Začal spievať Hitlerovu národnú hymnu a to už bolo trochu priveľa. Myslím si, že ho mali vyviesť skôr. Mám rád, keď sú diváci hluční a emotívni. Ja ako Nemec však nie som hrdý na túto časť histórie a nebolo to od neho vhodné. Sedel v jednom z predných radov a veľa ľudí ho počulo. Bolo by odo mňa nesprávne, keby som nereagoval," okomentoval tenista incident.