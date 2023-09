Škriniar o Portugalcoch: Nesmieme sa báť, inak nás roztrhajú

Úspech slovenskej futbalovej reprezentácie v piatkovom šlágri J-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku závisí do veľkej miery od nebojácnych výkonov a spoľahlivej defenzívy, ktorej kraľuje kapitán Milan Škriniar. Dvadsaťosemročný stopér parížskeho St. Germain tvrdí, že Slováci sa proti favoritovi nesmú báť hrať futbal a verí, že bodovo neobídu naprázdno.





Škriniar sa po letnom prestupe z Interu Miláno dal zdravotne do poriadku a etabloval sa v zostave úradujúceho francúzskeho majstra. V jeho drese odohral v doterajších štyroch ligových zápasoch kompletnú minutáž. "Hlavne som rád, že som zdravotne v poriadku. Prvé zápasy v lige nám nevyšli podľa predstáv, aj keď tréner nás za výkon pochválil. Posledné dva zápasy už boli super, dali sme góly a vytvorili sme si aj ďalšie šance. Verím, že to tak bude pokračovať. Postupne si na seba so spoluhráčmi zvykáme, vznikajú nové priateľstvá, máme fantastického trénera. Čo sa týka mňa osobne, chcem pravidelne hrávať a dokazovať fanúšikom, že mám klubu čo dať," uviedol Škriniar na margo prvých týždňov strávených vo francúzskej metropole.V PSG má troch portugalských spoluhráčov. Jeden z nich Vitinha mu odkázal, že v Bratislave skóruje, v čom sa mu Škriniar bude snažiť zabrániť. "Odviedli sme doteraz v kvalifikácii kus vynikajúcej roboty a sme druhí v tabuľke, vďaka čomu hráme s Portugalskom o prvé miesto. Tento zápas môže veľa ukázať do ďalších bojov, Verím, že to zvládneme a uchmatneme nejaký bod. Dali by sme tým jasný signál, že sme pripravení hrať aj proti takýmto reprezentáciám. Od prvého dňa si hovoríme, že sa musíme snažiť hrať futbal a nepoddať sa im, lebo nás roztrhajú. Budeme chcieť aj my držať loptu, nesmieme sa ich báť. Zavrieť sa v šestnástke a iba brániť by bola samovražda. Aj tréner nám vštepuje, aby sme si verili a neskladali zbrane už pred zápasom," povedal Škriniar na utorňajšom stretnutí so zástupcami médií v Senci.Portugalci disponujú veľkou silou na každom poste. V ofenzíve sa môžu oprieť o kapitána Cristiana Ronalda, ktorý môže v Bratislave načať tretiu stovku reprezentačných štartov a na konte má rekordných 123 gólov za národný tím. Herný prejav súpera Slovákov je založený na dominantnom držaní lopty, ktoré v zápasoch dosahuje v priemere 70 percent. Súper je tak proti nim nútený behať a jeho defenzíva musí byť neustále v strehu, čo vyvedú Ronaldo, Bruno Fernandes, či Bernardo Silva. "Ronalda poznajú všetci, je to neskutočný strelec a ťažko sa proti nemu hrá. Vie dať gól každou časťou tela, ja však verím, že ho spoločnými silami zastavíme. No majú aj ďalších skvelých hráčov. Je to špeciálny zápas pre nás a pre celé Slovensko, na ktorý sa spolu všetci tešíme. Verím, že ľudia nás budú hnať dopredu a potešíme ich výkonom," dodal Škriniar.Dvadsaťdvaročný stredopoliar Jakub Kadák netajil radosť z premiérovej pozvánky do národného tímu. Vyslúžil si ju výkonmi v drese švajčiarskeho Luzernu, za ktorý už stihol streliť štyri góly v začínajúcom sa ročníku. Dvakrát skóroval v lige a dvakrát v Európskej konferenčnej lige, jeho tím však v tejto súťaži vypadol v 3. predkole so škótskym Hibernianom. "Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Za góly som rád, lebo minulá sezóna bola pre mňa veľmi ťažká a prakticky celú som ju vynechal. Budem sa snažiť pracovať ďalej, aby tých gólov bolo viac. Čo sa týka reprezentácie, som rád, že ma tréner zavolal práve pred zápasom s takým súperom ako je Portugalsko. Sú tu Milan Škriniar, Stano Lobotka a Matúš Bero, na ktorého zápasy v Trenčíne som sa chodil pozerať. A samozrejme Cristiano Ronaldo je veľká inšpirácia," uviedol Kadák.