Divákov na Slovensku čaká špičková zábava na ME vo volejbale

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovenskí organizátori ME vo volejbale žien pripravili pre návštevníkov bratislavskej D-skupiny niekoľko lahôdok. Počas zápasov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa budú môcť fanúšikovia zabávať vďaka špičkovým odborníkom a na svoje si prídu aj vďaka audiovizuálnym technológiám. Riaditeľ turnaja Tomáš Singer prezradil pre TASR aj informácie o fanzóne, ktorá bude vo vnútri haly.ME tento rok organizujú štyri krajiny, okrem Slovenska sa kontinentálny šampionát od 23. augusta do 8. septembra uskutoční v Turecku, Poľsku a Maďarsku. Každá krajina hostí okrem zápasov v skupinách aj dva osemfinálové duely. Štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare. Keďže Slovensko organizuje volejbalové ME žien premiérovo, prichystalo viacero noviniek.prezradil Singer.Počas prestávok, pred zápasmi, ale aj počas nich, bude v permanencii aj informačná kocka, aj tú zverili organizátori do rúk špičkovým odborníkom.dodal Singer.Pri zostavovaní plánov však museli Slováci dbať aj na kritériá Európskej volejbalovej federácie (CEV) a keďže ME sa konajú v štyroch štátoch, za sebou majú nespočetne veľa debát.Pred začiatkom šampionátu sa v hale uskutoční aj niekoľko ostrých skúšok.povedal Singer.Špeciálna bude aj fanzóna. Nebude však umiestnená v meste či v blízkosti štadióna, ale priamo v hale. Organizátori tak chcú udržať divákov pod jednou strechou.uzavrel pre TASR Singer.