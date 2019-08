Na Slovak Floorball Cup-e 2K19 sa predstaví 92 tímov z 11 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 14. augusta (TASR) - V piatich športových halách v Bratislave (ŠH Elán, ŠH Mladosť, Dom športu, Telocvičňa Lekárskej fakulty a Eurovia Aréna) sa od štvrtka do nedele uskutoční štvrtý ročník medzinárodného turnaja Slovak Floorball Cup. Zúčastní sa na ňom dokopy 92 tímov z 11 európskych krajín, ktoré sa predstavia v piatich kategóriách - muži Elite, muži Pro, muži Open, ženy a juniori. Oproti minulému roku sa hlavný turnaj uskutoční o týždeň skôr, v termíne od 15. do 18. augusta, po ňom nasleduje mládežnícka časť podujatia (23.-25. augusta).Vlani v hlavnej kategórii elite triumfoval tím Imanust. Na Slovak Floorball Cup-e 2K19 štartuje v elite mužov šesť družstiev. V A-skupine narazia na seba Hu-Fa Panthers Otrokovice z ČR, Nokian KrP z Fínska a švajčiarsky Unihockey Basel Regio, v B-skupine sa stretnú slovenský zástupca Floorball Academy, švédsky Team Thorengruppen a ďalší účastník českej Tipsport Superligy Sokol Pardubice. Do play off postupujú všetky tímy, finále je na programe v sobotu o 17.00 v Eurovia Aréne. Turnaj vyvrcholí v nedeľu takisto v Eurovia Aréne finálovým súbojom v kategórii muži Open (17.30).Na najväčší florbalový turnaj na Slovensku sa príde pozrieť aj nový tréner slovenských reprezentantov Radomír Mrázek, ktorý si skontroluje aktuálnu formu hráčov a zároveň bude hľadať nových adeptov o najcennejší dres. Najviac reprezentantov sa nachádza v tíme Floorball Academy, ktorý sa poskladal okolo opôr reprezentácie Martina Kuboviča a brankára Ruda Turiaka. Množstvo reprezentantov nastúpi aj v kategórií Pro, kde sa predstaví až päť slovenských tímov - Hurikán Bratislava, S nikým, FRAM Floorball Team, Snipers Bratislava a FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina. V kategórii Open nastúpi 18 slovenských družstiev, do juniorskej kategórie sa prihlásili štyri slovenské tímy. V drese FRAM Ladies Team sa predstaví aj jedna z najlepších hráčok v histórii slovenskej reprezentácie Denisa Ferenčíková.Turnaj bude mať opäť široké medzinárodné zastúpenie aj medzi rozhodcami, účasť prisľúbil renomovaný Thomas Andersson. Slovak Floorball Cup vytvára 4. ročníkom spoluprácu s občianskym združením APPA - Asociácia pomoci postihnutým, v rámci ktorej bude každý rok vytvorená charitatívna zbierka na pomoc telesne ťažko postihnutých športovcov. Tento rok sa bude pomáhať 29-ročnému Lukášovi Rosinčinovi s diagnózou DMO.