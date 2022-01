Divízia Beauty Care Henkel Slovensko prináša už piaty rok radosť na detské oddelenia po celom Slovensku

Podporené nemocnice

5.1.2022 (Webnoviny.sk) -Princípom kampane Prinesieme radosť na detské oddelenia je nákup vybraných produktov značiek Fa a Schauma v sieti drogérií Teta. Z nákupu každého výrobku putuje 10 centov na pomoc a celkový výťažok je rozdelený medzi vybrané detské oddelenia v nemocniciach."V každom kraji (západ, stred a východ) sa vyberú dve nemocnice, ktoré v priebehu troch septembrových týždňov súťažia na facebookovej stránke Teta drogérie Slovensko . Tá nemocnica, ktorá získa najväčší počet hlasov v kraji, získa šek na 3 000 €. Každý rok tak v každom kraji získa podporu jedno detské oddelenie," vysvetľuje princíp výberu nemocníc Juraj Čechvala, Key Account manažér divízie Beauty Care, Henkel Slovensko.Vybrané detské oddelenia dostávajú príspevok rovnako vo výške 3 000 €. Ide o sumu, ktorá je vyzbieraná číro z nákupu produktov značiek Fa a Schauma. "Teta drogéria ako partner projektu plní svoju rolu recipročným plnením voči značkám Fa a Schauma. Je to win – win situácia, a preto je to spoločný projekt," dopĺňa Juraj Čechvala.na nákup prístroja na skríning sluchu novorodencov, tlakomerov a monitora saturácie O2 a postieľky,na rekonštrukciu, zlepšenie a zútulnenie priestorov pre hospitalizované deti a ich sprievodcov ako zákonných zástupcov anákup hračiek zameraných na psychomotorický vývoj hospitalizovaných detí, tiež na nábytok, tapety s detskou tematikou, set terapeutických kariet pre deti s úzkostnými poruchami a zabezpečenie prístupu do vybraných medzinárodných databáz orientovaných na pediatriu.V roku 2020 pomoc putovala detským oddeleniam nemocníc v mestách Bardejov, Banská Bystrica a Trenčín. Zakúpené boli infúzne pumpy, nové detské postieľky, bola zabezpečená rekonštrukcia vchodu, mzdy pre psychológa, inštruktora sociálnej rehabilitácie a liečebného pedagóga pre Svetielko nádeje či zabezpečenie detskej elektrickej polohovacej postieľky so stolíkom pre potreby Kliniky pediatrie a neonatológie.Za päť rokov fungovania kampane sa pomoc dostala aj detským oddeleniam v ďalších mestách ako Čadca, Prešov, Zvolen, Nové Zámky, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Nitra, Košice i Liptovský Mikuláš."Som nesmierne potešený, že aj naše značky majú jasne stanovenú oblasť pomoci a cieľovú skupinu, ktorej spolu s našimi partnermi pomáhajú. Je to dôkaz toho, že spojenie síl a spolupráca sú kľúčom k úspechu," vysvetľuje prezident spoločnosti Henkel Slovensko, Christian Schulz.Viac informácií o kampani Prinesieme radosť na detské oddelenia uvádza stránka Prinesieme radosť | Teta drogéria (tetadrogerie.sk) Informačný servis