Primátor Hattas sa snažil o zmenu volebného zákona, narazil však na odpor Sme rodina

Stratia sa v "mori nezávislých"

Sme rodina zmenu blokuje

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zmena volebného zákona, ktorá by umožňovala do komunálnych volieb kandidovať združeniam nezávislých kandidátov, narazila na odpor hnutia Sme rodina.Predkladateľ návrhu, poslanec Národnej rad SR (NR SR) a primátor Nitry Marek Hattas (klub SaS), hovorí o tom, že hnutie blokuje posilnenie občianskej spoločnosti. V tlačovej správe o tom informoval asistent poslanca Martin Horváth.„Našou snahou je posilňovanie účasti občanov na veciach verejných. Zmenou zákona by sme rozviazali ruky stovkám aktívnych ľudí po celom Slovensku a podporili ich zapojenie sa do komunálnej politiky,“ priblížil Hattas.Nezávislým kandidátom tak podľa neho neostáva nič iné, len sa spojiť s existujúcimi politickými stranami, alebo riskovať, že sa stratia „v mori nezávislých“.„Pokiaľ bude mať v tejto veci slovo hnutie Sme rodina, právomoci obyvateľov obcí a miest neposilníme,“ ozrejmil Hattas.Doplnil, že v rámci Európy existuje hneď niekoľko príkladov volebných systémov, ktoré podporujú lokálne politické strany alebo lokálne združenia kandidátov. Hattasom navrhovaná zmena má podporu aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024.