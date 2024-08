Divoká jazda v Nitre. Vodič narazil do viacerých áut aj autobusu, zastavil ho až plot (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.8.2024 (SITA.sk) - Vodič v Nitre narazil do viacerých áut aj autobusu, zastavil ho až plot. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre nehoda sa stala v piatok 23. augusta v popoludňajších hodinách.Muž na aute značky Suzuki smeroval po Štefánikovej triede do centra Nitry, za križovatkou Cabajská pri prechádzaní cez jazdné pruhy z dosiaľ nezistených príčin narazil bokom do Škody Karoq. Zrejme vysokou rýchlosťou pokračoval v jazde a v križovatke s ulicou Richtára Peregrina prešiel do protismeru, kde vrazil do Audi A6 stojaceho na červenej.„Následne v jazde pokračoval veľkou rýchlosťou, pričom na križovatke pri obchodnom centre, kde odbočoval na Štúrovu ulicu narazil do autobusu, ktorý jazdil po tejto ulici. Vodič vozidla Suzuki nezastavil a odbočil na ďalšej križovatke na ulicu Wilsonovo nábrežie, a následne na ulicu Fraňa Mojtu, kde vyšiel mimo cestu vľavo a narazil do oplotenia," opisuje polícia záver jazdy 33-ročného muža. Ten sa po náraze do plota dal na útek, pričom prebil hlavou dvere do banky.Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Na toxikologické vyšetrenie mu bola odobratá krv.„Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," uzavreli policajti.