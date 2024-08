Špecializovaný trestný súd bude v pondelok rozhodovať o obnove konania pre odsúdeného piťovca

24.8.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 26. augusta verejné zasadnutie, na ktorom sa má zaoberať návrhom na povolenie obnovy konania odsúdeného príslušníka skupiny piťovcov Miroslava Abraháma. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Abrahámovi, prezývanému Floxňa, ešte v roku 2014 Najvyšší súd SR znížil trest z pôvodných 23 rokov na 21 rokov väzenia. Ešte predtým ho ŠTS uznal za vinného z členstva v zločineckej skupine a drogovej trestnej činnosti, za čo mu uložil aj trest prepadnutia majetku. Neskôr, v roku 2017, priznal vinu aj v kauze podvodných hypoték, ktoré boli vyplácané na takzvané biele kone.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania , ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.