Djokovič by sa radšej vzdal všetkých turnajov o najvzácnejšie trofeje, ako by sa mal dať zaočkovať

Na vakcínu proti COVID-19 má jasný názor

Prišiel by o šancu dorovnať Nadalov rekord

Srbský hrdina antivaxerov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič naďalej odmieta očkovanie proti koronavírusu. Svetová jednotka sa v rozhovore pre BBC vyjadrila, že je schopná vzdať sa všetkých nasledujúcich turnajov o najvzácnejšie trofeje, ako by sa mal nechať dotlačiť do vakcinácie.Podľa neho sú rozhodnutia jednotlivca dôležité a nezáleží mu na tom, či ho budú nazývať antivaxerom.Srb, ktorý má na konte 20 grandslamových titulov, nie je presvedčený o tom, že vakcína je správna voľba, ale je pripravený nechať svoju myseľ otvorenú."Dôsledkom, ktoré vznikajú v súvislosti s tým, že nie som očkovaný, rozumiem. Som slobodný človek, mám slobodnú vôľu si vyberať to, čo si dám do svojho tela," uviedol pre BBC Novak Djokovič.Zverenec Chorváta Gorana Ivaniševiča a Slováka Mariána Vajdu ďalej povedal, že cena, ktorú je pripravený zaplatiť, je vynechanie grandslamových turnajov, akými sú Wimbledon alebo Roland Garros. Tým pádom by v najbližšom čase stratil šancu na dorovnanie rekordu 21 grandslamových titulov, ktorý drží Rafael Nadal. Djokovič vyhral Roland Garros dvakrát, zatiaľ naposledy v roku 2021 a má šesť titulov z Wimbledonu.Srbský tenista sa stal akýmsi hrdinom antivaxerov, keď sa odmietol dať zaočkovať proti koronavírusu pred Australian Open. Jeho prehnaná snaha zostať v Austrálii bola "odmenená" deportáciou."Nikdy som nepovedal, že som antivaxer. Tvrdím len, že každý má právo vybrať si, čo považuje za vhodné," zakončil Novak Djoković.