Latypov v olympijskej štafete „odstrelil“ Rusom zlato, vyhrali Nóri a Slovákov stiahli z trate

Bartko zmrzol na "ležke"

Latypov pokazil poslednú streľbu

Fillon Maillet už má päť medailí

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonová štafeta mužov sa nedočkala konca pretekov na 4x 7,5 km na zimných olympijských hrách v Pekingu. Zostava Michal Šima, Matej Baloga, Šimon Bartko a Tomáš Sklenárik bola v Čang-ťia-kchou stiahnutá z trate po tom, čo Bartko na treťom úseku po nevydarenej streľbe v ľahu musel na dve trestné kolá.Celkovo Slováci absolvovali okrem dvoch trestných kôl aj desať dobíjaní na strelnici. Slabým výkonom v štafete sa skončilo účinkovanie slovenských mužov v biatlone na ZOH 2022. V pretekoch s hromadným štartom sa už nepredstavia.Zatiaľ čo Šima a Baloga v čínskom mraze odstrieľali na prvých dvoch úsekoch solídne, ale trápili sa v behu, štvrtý člen slovenského kvarteta Sklenárik sa už na trať nedostal. Znamená to konečné 21. miesto."Neviem, čo sa stalo na 'ležke', zamrzla mi ruka, necítil som spúšť. Dobre sa to vnímať nedá, je to smutné, že to takto dopadlo. Je to odraz toho, čo predvádzame na olympiáde. Naše výkony sú dosť nanič," povzdychol si Šimon Bartko pre RTVS."Treba dať hlavy hore a skúsiť niečo ukázať na zostávajúcich troch Svetových pohároch v tejto sezóne," dodal k najbližšej budúcnosti po ZOH 2022. "Streľba ako-tak dobre. Po bežeckej stránke som sa snažil dobehnúť Estónca, ale nechcel som to prepáliť. V druhom a treťom kole som už cítil, že tuhnem, a keď na tejto náročnej trati stratíte rýchlosť, je to už trápenie," zhodnotil Matej Baloga, ktorý po druhom úseku držal Slovákov na 18. pozícii.Olympijskými šampiónmi sa stali Nóri, striebro brali Francúzi a bronz zostal pre reprezentantov Ruského olympijského výboru.Tí ešte na záverečnom úseku boli na líderskej pozícii, ale Eduard Latypov poslednou nevydarenou položkou v stoji doslova "odstrelil" Rusom zlaté medaily. Napokon sa po dvoch trestných kolách museli uspokojiť s bronzom s odstupom 45,3 s na víťazných Nórov.Strieborní Francúzi zaostali o 27,4 s, keď absolvovali až sedem dobíjaní na strelnici. Víťazná zostava v zložení Sturla Holm Lagreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Vetle Sjaastad Christiansen sa postarala už o desiatu zlatú medailu pre Nórsko na ZOH 2022.Severský favorit je na čele medailového poradia krajín pred Nemeckom a USA. Celkovo v 21. storočí Nóri už po tretí raz ovládli štafety mužov na ZOH, predtým sa im to podarilo v Salt Lake City 2002 a Vancouveri 2010, kde bol súčasťou ich tímu aj legendárny Ole Einar Björndalen.Jedna zaujímavá štatistika v súvislosti so ZOH 2022 sa spája aj s Francúzom Quentinom Fillonom Mailletom. Člen strieborného družstva Francúzska ako prvý športovec v Pekingu vybojoval už päť medailí.Víťaz stíhacích aj vytrvalostných pretekov má na konte aj tri strieborné kovy z mixštafety, rýchlostných pretekov a aktuálnej mužskej štafety.