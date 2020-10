Djokovič dostal vo Viedni šokujúci výprask, vo štvrťfinále uhral iba tri hry

V hlavnej súťaži vďaka odstúpeniu Schwartzmana

Turnaj majstrov v Londýne

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Piatkové štvrťfinále na tenisovom turnaji ATP vo Viedni prinieslo viacero prekvapení na úkor favoritov vrátane toho najväčšieho - hladkú prehru svetovej jednotky Srba Novak Djokoviča s Talianom Lorenzom Sonegom 2:6, 1:6.Stále iba 25-ročný taliansky tenista pritom v rakúskej metropole prehral vo finále kvalifikácie a do hlavnej súťaže sa dostal až po odhlásení Diega Schwartzmana z Argentíny. A teraz je v semifinále.Viac ako prehra Djokoviča šokuje skutočnosť, že najvyššie nasadený hráč v piatok získal iba tri hry. "Z kurtu ma jednoducho odstrelil. Bol lepší v každom hľadisku a z mojej strany do bol dosť zlý zápas, kým od neho úžasný. Taký výsledok si zaslúžil," vystrúhal Djokovič poklonu na adresu súpera.Srbský tenista však vo Viedni splnil misiu s ktorou do Rakúska cestoval. Získal totiž body potrebné na to, aby sa stal šiestykrát v kariére koncoročnou svetovou jednotkou a vyrovnal rekord Američana Peta Samprasa."Prišiel som sem získať nejaké body a zaistiť si pozíciu svetovej jednotky na konci roka. S výsledkom som sa naprosto zmieril, som v pohode a už sa teším na ďalšiu kapitolu," pokračoval zverenec slovenského kouča Mariána Vajdu Spomenutou ďalšou kapitolou bude v druhej polovici novembra Turnaj majstrov v Londýne, ktorý v minulosti ovládol už päťkrát. Pred sebou má tiež ďalšiu métu - ak sa na čele rebríčka ATP udrží do marca, prekoná rekord Švajčiara Rogera Federera. Ten na čele hodnotenia strávil 310 týždňov.Lorenzo Sonego ako 42. hráč sveta po vyradení favorita žiaril. "Je to najväčší triumf v mojej doterajšej kariére. Novak je najlepší hráč na svete. Dnes som hral veľmi dobre a podarilo sa mi ho zdolať. Je to niečo neskutočné, nádherné," povedal po súboji."Neviem, či Djokovič hral zle, za seba však môžem povedať, že je to veľmi dôležtá skúsenosť," dodal. V boji o finále ho čaká Brit Daniel Evans, ktorý vyradil Bulhara Grigora Dimitrova.Druhé semifinále bude mať rusko-juhoafrické obsadenie. Andrej Rubľov vyradil obhajcu triumfu na tomto podujatí a domáceho miláčika Dominica Thiema, Kevin Anderson prešiel cez ruského tenistu Daniila Medvedeva.