Mariána Hossu uvedú do Siene slávy NHL až o rok, slávnosť odložili pre koronavírus

Hossovi to vyšlo na prvý pokus

Výber laureátov prebehol virtuálne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariána Hossu do Siene slávy NHL v kanadskom Toronte uvedú až v novembri 2021. Pôvodne si mal chvíle slávy po boku ďalších piatich laureátov užívať v polovici novembra 2020, no pandémie koronavírusu tento úmysel zmarila.Predseda predstavenstva Siene Slávy NHL a jej čestný člen Larry MacDonald v piatok informoval, že v nasledujúcom roku neprebehne výber nových kandidátov, ale do dvorany uvedú už vybrané mená. Okrem Hossu aj Jaroma Iginlu , Kevina Lowa, Kim St-Pierrovú a Douga Wilsona, spomedzi funkcionárov Kena Hollanda "Laureáti si zaslúžia rovnaké uvedenie ako všetci pred nimi, ide totiž o výnimočné chvíle pre nich aj ich ordiny, priateľov, bývalých spoluhráčov či fanúšikov," informoval MacDonald.Hossa sa po prvý raz ocitol vo výbere 15 bývalých hráčov či hráčok, ktorí mohli očakávať súhlasný telefonát od Larryho MacDonalda. Slovák sa napokon dočkal na prvý pokus.Niekdajší skvelý slovenský útočník získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks , do finále sa dostal aj s Detroitom a Pittsburghom. Ako jediný hokejista sa dostal do troch finálových sérii v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií.Stal sa 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte. Kariéru ukončil pred troma rokmi pre problémy s kožou, hoci jeho kontrakt v Arizone vyprší až po sezóne 2020/2021.Výber laureátov sa tento rok uskutočnil vzhľadom na pandémiu koronavírusu iba vo virtuálnej podobe. Hlasovanie bolo tajné, takže vopred nebolo jasné, kto sa ako rozhodol v 18-člennej odbornej komisii.Výbor si mohol zvoliť najviac štyroch mužov, dve ženy a dvoch členov za zásluhy v prospech hokeja alebo jedného za zásluhy a k nemu jedného hlavného rozhodcu, resp. čiarového rozhodcu. Kandidáti museli obdržať najmenej 14 hlasov (75 percent), aby boli zvolení.