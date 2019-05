Djokovič je suverénne na čele rebríčka ATP

Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček ATP k 6. máju:



1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 11.160 bodov,. 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7765, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5770, 4. (4.) Roger Federer (Švajč.) 5590, 5. (5.) Dominic Thiem (Rak.) 5085, 6. (6.) Kevin Anderson (JAR) 4115, 7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 3780, 8. (9.) Juan Martin del Potro (Arg.) 3225, 9. (10.) John Isner (USA) 3085, 10. (8.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 3030...61. (60.) Martin KLIŽAN (SR) 846, 137. (137.) Jozef KOVALÍK (SR) 413, 151. (121.) Lukáš LACKO (SR) 380, 166. (186.) Filip HORANSKÝ (SR) 324

Londýn 6. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič je stále na čele rebríčka ATP Entry so ziskom 11.160 bodov. Druhá priečka patrí Španielovi Rafaelovi Nadalovi, tretí je Nemec Alexander Zverev. Grék Stefanos Tsitsipas sa vďaka triumfu na turnaji v portugalskom Estorile posunul do prvej desiatky.Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 60. na 61. miesto, Jozef Kovalík je 137. Lukáš Lacko sa prepadol o 30 priečok na 151. pozíciu. Výrazne si polepšil Filip Horanský, vďaka postupu do semifinále challengeru vo francúzskom Bordeaux poskočil zo 186. na 166. miesto.