Říha nominoval na šampionát MS desať hráčov z NHL

Miloš Říha, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Nominácia ČR na MS na Slovensku:



brankári: Patrik Bartošák (Vítkovice), Šimon Hrubec (Třinec), Jakub Kovář (Jekaterinburg)



obrancovia: Michal Moravčík (Plzeň), Petr Zámorský (Hradec Králové), David Musil (Třinec), Radko Gudas (Philadelphia Flyers), Filip Hronek (Detroit Red Wings), Jan Kolář (Chabarovsk), Jan Rutta (Tampa Bay Lightning), David Sklenička (Laval)



útočníci: Dmitrij Jaškin, Jakub Vrána (obaja Washington Capitals), Jan Kovář (Plzeň), Michael Frolík (Calgary Flames), Robin Hanzl (Spartak Moskva), Filip Chytil (New York Rangers), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta), Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning), Michal Řepík (Viťaz Podoľsk), Dominik Simon (Pittsburgh Penguins), David Tomášek (Jyväskylä), Jakub Voráček (Philadelphia Flyers), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 6. mája (TASR) - Tréner českej hokejovej reprezentácie Miloš Říha nominoval na svetový šampionát na Slovensku (10.-26. mája) 25 hráčov. Z nich je desať zo zámorskej NHL, pričom útočník Jakub Vrána z Washingtonu Capitals ešte za národný tím neodohral ani jeden zápas.Zdravotné problémy znemožnili účasť Radimovi Zohornovi z Mladej Boleslavi. Nepridá sa tak k bratom Tomášovi a Hynkovi, ktorí sa do konečnej nominácie dostali. Z rodinných dôvodov bude chýbať aj útočník Jiří Sekáč. V kádri sú traja brankári, osem obrancov a 14 útočníci. Říha stále môže kalkulovať so štartom brankára Pavla Francouza, ak jeho Colorado vypadne z play off NHL. To sa týka aj najväčších českých hviezd súčasnosti ako Tomáš Hertl (San Jose), David Pastrňák a David Krejčí (obaja Boston).Najviac veľkých medzinárodných akcií má na konte jediný majster sveta v českom kádri Jakub Voráček, ktorý bude hrať na MS šiestykrát. Hral aj na ZOH v Soči (2014) a Svetovom pohári (2016). Zlato má z MS 2010 v Nemecku. Najviac reprezentačných štartov (116) má na konte center Jan Kovář. Informoval portál idnes.cz.Česi sa do Bratislavy presunú v utorok vlakom. Prvý zápas odohrajú V B-skupine v piatok večer proti obhajcom Švédom. Ich súpermi budú v základnej fáze aj Nórsko, Rusko, Lotyšsko, Taliansko, Rakúsko a Švajčiarsko.