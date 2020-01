Djokovič má 900. výhru na okruhu ATP, ale v úvodnom kole Australian Open stratil set (video)

V 3. sete si vybral "oddychový čas"

900. triumf na okruhu ATP

Australian Open - dvojhra mužov - 1. kolo



pondelok



20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Po ženskej obhajkyni titulu Naomi Osakovej má úspešný štart na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open za sebou aj vlaňajší mužský šampión.Srb Novak Djokovič postúpil do 2. kola dvojhry, keď na záver tzv. nočného programu v Aréne Roda Lavera zdolal Nemca Jana-Lennarda Struffa 7:6 (5), 6:2, 2:6, 6:1. Zápas trval 2:16 h a víťaz využil druhý mečbal pri podaní súpera.Struff bol nasadenej dvojke Djokovičovi vyrovnaným súperom v prvom aj treťom sete, ale nedokázal hrať dobre kontinuálne počas celého zápasu. V prvom sete sa 37. hráč rebríčka ATP dotiahol z 2:5 na 5:5, ale neskôr vo vyrovnanom tajbrejku mal o čosi pevnejšie nervy jeho hviezdny súper.Tridsaťdvaročný Djokovič potom hladko ovládol druhé dejstvo, ale v treťom akoby si vybral "oddychový čas" a jeho 29-ročný súper z toho profitoval. Vo štvrtom sete sa však majiteľ 16 grandslamových titulov opäť naplno skoncentroval a súperovi povolil zisk jediného gemu."Táto aréna je pre mňa výnimočné miesto, je to môj najúspešnejší tenisový dvorec v celej kariére. Vždy sa sem rád vraciam. Ďakujem všetkým, že to so mnou dnes vydržali takmer do polnoci a spolu sme si to mohli užiť," uviedol Djokovič v pozápasovom rozhovore na kurte s Johnom McEnroeom."Začal som výborne, ale stratil som výhodu brejku a museli sme ísť do tajbrejku. Súper zabojoval, prestal robiť chyby a ukázal svoju veľkú silu pri úderoch. Celkovo odohral vynikajúci zápas, k tomu mu môžem len pogratulovať," doplnil Djokovič, ktorému v hľadisku tlieskal aj jeho slovenský tréner Marián Vajda.Belehradský rodák si vylepšil svoj zápasový rekord v Melbourne na 69-8 a v tomto roku pozdvihol bilanciu vo dvojhre už na 7-0.Člen víťazného tímu Srbska na nedávnom ATP Cupe a šampión z Melbourne z rokov 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 a 2019 sa od svojho prvého celkového triumfu na Australian Open lúčil skôr ako pred štvrťfinále iba dvakrát - v rokoch 2017 a 2018. Triumfom nad Struffom Djokovič dosiahol deväťsté zápasové víťazstvo na hlavnom mužskom profiokruhu (bilancia 900-187)."Som hrdý, ale aj vďačný, že môžem hrať tak dlho na takej skvelej úrovni. Všetky tie úspechy, ktoré som dosiahol, je za tým veľa odriekania v tréningu, ale aj radosti pri ich dosahovaní. V Srbsku som kedysi ako dieťa sledoval v televízii svetový tenis a teraz som už roky jeho súčasťou," skonštatoval Djokovič.