Kansas a San Francisco sa pobijú o Super Bowl, Mostert prepísal históriu play-off NFL

Vyborný výkon Mahomesa

Mostert až štyrikrát skóroval

20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Jedna z najočakávanejších športových akcií roka Super Bowl LIV spoznala mená svojich protagonistov. V súboji o večnú slávu sa stretnú Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers.Kým kalifornský tím zabojuje o celkové víťazstvo v NFL po šiesty raz a môže vyrovnať rekordné zápasy New England Patriots a Pittsburghu Steelers, hráči Kansasu City sa v súboji o Trofej Vinca Lombardiho predstavia po dlhých 50 rokoch.Chiefs si víťazstvo v Americkej konferencii zabezpečil nedeľňajším triumfom nad Tennessee Titans 35:24. Veľmi dobrý výkon predviedol quarterback Patrick Mahomes, ktorý presnými pasmi zariadil tri touchdowny a raz dokonca sám dobehol do end zóny súpera.Mužstvo pod jeho vedením v úvodnej štvrtine prehrávalo už 0:10, ale zápas otočilo vo svoj prospech. Naposledy sa Kansas City predstavil v Super Bowle v roku 1970, keď zdolal Minnestotu Vikings."Je to úžasné. Nikdy predtým sme nezískali Trofej Lamara Hunta (pre víťaza konferencie AFC, pozn.) v domácom prostredí, takže je to perfektné pre našich fanúšikov. Poučili sme sa z minulého roku, každý deň sme tvrdo trénovali a teraz máme možnosť ísť do Miami a dosiahnuť náš cieľ," vyjadril sa 24-ročný Mahomes na tlačovej konferencii po skončení duelu s Tennessee.Súperom Kansasu City bude San Francisco, ktoré vo finále Národnej konferencie zdolalo Green Bay Packers jednoznačne 37:20. Rozhodujúca bola druhá štvrtina, ktorú zverenci Kyla Shanahana vyhrali 20-bodovým rozdielom.Súpera doslova zničili svojim behavým útokom a Raheem Mostert až štyrikrát skóroval. Jeho kariéru sprevádzali najmä zranenia, no ziskom 220 nabehaných yardov predviedol druhý najlepší výkon v histórii play-off NFL. Viac ich nazbieral iba Eric Dickerson (248) v roku 1986."Dnes som sa zobudil s tým, akoby to bol akýkoľvek iný zápas. Veľa ľudí o mne pochybovalo, no teraz im môžem povedať: 'Pozrite sa, kde som'. Nikdy som sa nevzdal svojich snov," povedal Mostert, cituje ho agentúra AP."Je neuveriteľné byť súčasťou tohto tímu. Sme schopní víťaziť viacerými spôsobmi. Raheem a chlapci vpredu dnes večer dominovali. Bola to zábava," dodal quarterback 49ers Jimmy Garoppolo, ktorý je o štyri roky starší než Mahomes. Super Bowl LIV sa uskutoční 2. februára 2020 na Hard Rock Stadium v Miami.