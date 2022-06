Djokovič na Roland Garros prehral súboj legiend, Nadal hovoril o magickej noci (video)

Krásny narodeninový darček

Nadal je jednoducho lepší

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - V utorňajšom štvrťfinálovom súboji gigantov na druhom grandslamovom podujatí tenisovej sezóny Roland Garros triumfoval Španiel Rafael Nadal nad srbskou svetovou jednotkou Novakom Djokovičom v štyroch setoch 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4). Duel dvoch hrajúcich legiend, ktorí majú dohromady 41 grandslamových trofejí, sa skončil až po 1:00 h SELČ v noci.„Bola to pre mňa jedna z tých magických nocí,“ povedal Nadal, ktorý v piatok oslávi 36. narodeniny. V semifinále sa stretne s tretím nasadeným - Nemcom Alexandrom Zverevom , štvrťfinálovým premožiteľom mladého Španiela Carlosa Alcaraza Nadal pred niekoľkými dňami vyhlásil, že sa snaží užiť si každý zápas na parížskej antuke, pretože môže byť jeho posledný na podujatí, ktoré v minulosti ovládol už 13-krát.Keď sa počas pozápasového rozhovoru objavila téma Nadalovej budúcnosti, rodák z Malorky odpovedal: „Mimochodom, vidíme sa o dva dni. To je jediná vec, ktorú môžem povedať.“Nadal a Djokovič proti sebe absolvovali už 59. vzájomný zápas. Celková bilancia hovorí naďalej tesne v prospech Srba (30:29). Na antuke však Nadal vedie nad Djokovičom 20:8 a na všetkých grandslamových turnajoch 11:7."Dnes som prehral s lepším hráčom. Mal som síce svoje príležitosti, ale nevyužil som ich. To je všetko," poznamenal Djokovič, ktorý tak v Paríži nevyrovná Nadalov rekord v počte 21 grandslamových prvenstiev. Naopak, jeho utorňajšieho súpera delia od navýšenia tohto maxima už len dva zápasy.