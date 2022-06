Zahrá si Regenda v NHL už v nasledujúcej sezóne? Mal podpísať nováčikovský kontrakt s Anaheimom Ducks

Mal hrať za Mladú Boleslav

Prelomová sezóna

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda by si mohol v budúcej sezóne zahrať v zámorskej NHL. Podľa zámorského registra zmlúv PuckPedia podpísal dvojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom Anaheim Ducks . Kalifornské mužstvo zatiaľ túto správu oficiálne nepotvrdilo.Dvadsaťdvaročný Michalovčan zarobí podľa zverejnených údajov v prepočte 700-tisíc eur v ročníku 2022/2023 a 723-tisíc eur v tom nasledujúcom v prípade, že bude hrať v kanadsko-americkej profilige.V nižšej zámorskej súťaži AHL by to bolo približne 75-tisíc eur v oboch sezónach.Regenda mal pôvodne pokračovať v kariére v tíme Mladej Boleslavi v českej extralige. V ostatných dvoch sezónach si obliekal dres klubu HK Dukla Ingema Michalovce v najvyššej slovenskej súťaži.V drese Michaloviec odohral 93 zápasov základnej časti so ziskom 64 bodov (26+38), v 18 dueloch play-off zaznamenal 13 bodov (9+4). Predtým pôsobil vo švédskej aj fínskej juniorskej súťaži.Odchovanec michalovského hokeja má za sebou prelomový ročník 2021/2022, v ktorom si vytvoril osobné maximá v počte gólov, asistencií i bodov. Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach.Na nedávno skončených MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch. Za Slovensko hral predtým aj na MS juniorov a do 18 rokov.