Djokovič na Turnaji majstrov prevalcoval Rubľova, dosiahol 50. víťazstvo v roku

O svoje podanie prišiel len raz

Protivníka dostal z komfortnej zóny

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič mieri za ďalším veľkým titulom v najúspešnejšej sezóne svojej kariéry. Svetový hráč číslo 1 v úvodnom zápase stredajšieho programu na koncoročnom výberovom podujatí ATP Finals v Turíne prevalcoval Rusa Andreja Rubľova 6:3, 6:2 a v predstihu si zabezpečil účasť v semifinále.Zároveň sa už teraz stal víťazom Zelenej skupiny v Pala Alpitour. A to ho ešte v piatok čaká súboj proti nováčikovi Britovi Cameronovi Norriemu.Djokovič postúpil po desiaty raz do semifinále na Turnaji majstrov a svoju zápasovú bilanciu v tomto roku vylepšil na 50- 6. Proti Rubľovovi bol v ich prvom vzájomnom zápase suverénny. Až 87 percent prvých podaní do kurtu premenil na body, celkovo zahral 14 es a pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mal 19-8. Najmä však premenil štyri zo šiestich brejkových príležitostí. O svoje podanie prišiel iba raz, hneď v úvode. Zápas ukončil majstrovsky - esom pri podaní."Vedel som, že musím byť v strehu od začiatku, aj tak som prišiel o svoje podanie. Do stavu 4:3 to bolo vyrovnané aj nervózne, ale potom som našiel správne údery a vedel ich použiť vo výhodnom čase. Po víťaznom prvom sete som v úvode toho druhého vyvinul na súpera ešte väčší tlak a začal hrať dôslednejšie a stabilnejšie od základnej čiary. Pomohol som si aj podaním a celkovo sa mi podarilo dostať protivníka z jeho komfortnej zóny. Celkovo som podal veľmi dobrý výkon," skonštatoval Novak Djokovič na webe ATP Finals.Tridsaťštyriročný Djokovič v tomto roku okrem troch grandslamových turnajov (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon) ovládol aj podujatia ATP 250 v Belehrade, kde vo finále zdolal Slováka Alexa Molčana a nedávno aj veľký halový turnaj série ATP Masters 1000 v Paríži. Dvadsaťštyriročný Rubľov prehrou s Djokovičom ešte neprišiel o šancu postúpiť do semifinále v Turíne. V piatok o postup zabojuje proti Nórovi Casperovi Ruudovi. Rusova aktuálna tohtoročná zápasová bilancia je 49-21.