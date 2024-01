Djokovič našiel premožiteľa na Australian Open po 6 rokoch, Sinner si v Melbourne prvýkrát zahrá vo finále (video)

Dominancia Sinnera

Prehra po 6 rokoch a 33 zápasoch

26.1.2024 (SITA.sk) - Víťazná jazda Novaka Djokoviča na Australian Open v Melbourne sa zastavila po 6 rokoch, resp. 2195 dňoch. Presne toľko trvalo, kým fenomenálny Srb na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny opäť prehral. Jeho premožiteľom sa stal Talian Jannik Sinner , ktorý v prvom mužskom semifinále zvíťazil 6:1, 6:2, 6:7 (6), 6:3. Zápas trval 3:22 h.Víťazný Sinner bol s výnimkou tretieho setu v zápase až nečakane dominantný. Premenil päť z jedenástich brejkových príležitostí, kým favorizovaného súpera pri svojom podaní nepustil ani k jedinému brejkbalu.Taliansky vyzývateľ mohol ukončiť zápas už v troch setoch, ale prvý mečbal mu za stavu 5:6 v tajbrejku tretieho setu Djokovič odvrátil pri svojom podaní a neskôr znížili na 1:2 na sety. Dvadsaťdvaročný Sinner sa stal najmladším finalistom na Australian Open od roku 2008. Vtedy ním bol 20-ročný Djokovič.„Je pekné hrať proti najlepším, učiť sa od nich a už aj začať nad nimi víťaziť. Vlani som prehral v semifinále Wimbledonu a poučil som sa z toho. Pomohlo mi aj sebavedomie, ktoré som nadobudol dobrými výkonmi na konci minulej sezóny. Všetko je proces, a tak to aj beriem. Teším sa na svoje prvé grandslamové finále. Na dvorec vstúpim s úsmevom na tvári." povedal Jannik Sinner v prvej pozápasovej reakcii ešte na dvorci.Djokovič predtým v Melbourne neprehral od osemfinále v roku 2018, keď v troch setoch nestačil na Kórejčana Čong Hjona. Odvtedy bral iba turnajové tituly s výnimkou roku 2022, keď ho ako nezaočkovaného proti ochoreniu COVID-19 austrálske úrady nepustili na súťažné dvorce. Až kým ho nezdolal Sinner, sériu víťazstiev natiahol na 33 zápasov.Držiteľ desiatich titulov na Australian Open Djokovič napriek prehre zostane aj po turnaji lídrom svetového rebríčka. Španiel Carlos Alcaraz ho mohol ohroziť len v prípade, ak by vyhral celý turnaj, ale vo štvrťfinále ho vyradil Alexander Zverev . Svetovou jednotkou sa za istých okolností mohol stať aj Rus Daniil Medvedev . To však len v prípade, ak by Djokovič alebo Alcaraz nepostúpili do semifinále, čo sa v prípade Srba nestalo. Medvedev ešte v piatok zabojuje o postup do finále proti Zverevovi.