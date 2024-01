NHL: Slafkovský prispel asistenciou k triumfu Montrealu nad Islanders

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na piatok asistenciu v zápase zámorskej NHL. Jeho Montreal vyhral nad NY Islanders 4:3 a slovenský hráč prihral na prvý gól stretnutia, ktorý v presilovke strelil Nick Suzuki. Pätnásty zápas v rade vyhral Edmonton. Triumfom 3:0 nad Chicagom dosiahol tretiu najdlhšiu víťaznú sériu v histórii ligy. Okrem Slafkovského bol v akcii len Šimon Nemec, ktorý nebodoval.





Canadiens stratili trojgólové vedenie, ktoré si vybudovali v prvej tretine, ale o ich víťazstve rozhodol 2:12 minúty pred koncom zápasu Sean Monahan, keď strelil víťazný gól a upravil na konečných 4:3. Celkovo mal bilanciu 2+1. Len 80 sekúnd predtým vyrovnal za hostí Kyle Palmieri, ktorý asistoval aj pri znížení na 2:3 v záverečnom dejstve. Trénerovi jeho tímu Partrickovi Royovi tak nevyšiel prvý zápas s novým tímom na ľade "Habs", s ktorými získal počas hráčskej kariéry dvakrát Stanleyho pohár. Roy sa dočkal búrlivých ovácií publika v Bell Centre. Slafkovský dostal v ôsmej minúte počas presilovky prihrávku od Monahana a puk naservíroval pred bránku kapitánovi Suzukimu. Do stretnutia nastúpil v druhom útoku a okrem bodu si pripísal dva hity. Na ľade strávil 12:44 minúty. V závere prvej tretiny sa dostal do konfliktu s Bo Horvatom, ale po strkanici viacerých hráčov rozhodcovia tresty neudeľovali. "Som hrdý na náš tím za reakciu po zlej prvej tretine. Hráči ukázali odolnosť a vyrovnali. O to viac mrzí inkasovaný gól v závere," povedal pre nhl.com Roy po svojom treťom zápase na lavičke "ostrovanov." Montreal ukončil sériu troch prehier, v bránke žiaril Sam Montembeault, ktorý kryl 43 striel.Oilers prekonali svoj vlastný zápis v počte víťazstiev za sebou v podaní kanadského tímu. Okrem toho sa vyrovnali v historických tabuľkách NY Islanders a Pittsburghu. "Ostrovania" dosiahli pätnásť triumfov v rade v sezóne 1981/82, Penguins v ročníku 2012/13. Tí držia aj úplný rekord sedemnástich víťazstiev za sebou (1992/93), na druhom mieste je Columbus, ktorý v sezóne 2016/17 vyhral 16 duelov za sebou. Čistým kontom k tomu prispel Calvin Pickard, ktorý zaznamenal 27 zákrokov a dosiahol svoj prvý shutout od sezóny 2018/19. Dva góly a asistenciu si pripísal kapitán domácich Connor McDavid, ďalší jeho hviezdny spoluhráč Leon Draisaitl asistoval pri každom góle svojho tímu. Blackhawks prehrali devätnásty duel na ľade súpera za sebou. "Sme nadšení z toho ako sa nám darí, hokej si užívame a všetkým sa dýcha oveľa lepšie. Ideme postupne od zápasu k zápasu, našim cieľom je vždy vyhrať," povedal tréner Kris Knoblauch, ktorý prebral "olejárov" po Jayovi Woodcroftovi 12. novembra. Edmonton bol vtedy na predposlednom 31. mieste v NHL, pod jeho vedením sa vyšplhal na tretiu priečku Pacifickej divízie. Edmonton prehral naposledy 19. decembra na ľade Islanders (1:3).New Jersey so Šimonom Nemecom prehralo na ľade Caroliny 2:3. K triumfu domácich prispel gólom a asistenciou Teuvo Teräväinen. Jeho tím vyhral desať z predošlých trinástich stretnutí a nebodoval len raz. Hurricanes vyhrali v noci na štvrtok v Bostone 3:2 a na úspech nadviazali aj doma. "Mal som obavy, pretože po výbornom zápase v Bostone sme hneď cestovali a nemali veľa času na oddych. Som však veľmi spokojný, spravili sme viacero dobrých vecí a chlapci si zaslúžia pochvalu," povedal tréner Caroliny Rod Brind'Amour. Hostia prehrali štvrtý z predošlých šiestich zápasov. Nemec vyslal dve strely na bránku, na ľade bol 20:20 minúty a v záverečnom dejstve dostal dvojminútový trest za nedovolené bránenie. V polovici tretej tretiny mal slovenský obranca za stavu 1:3 dve dobré príležitosti, ale zblízka neprekonal Anttiho Raantu. Gól v premiére za Devils strelil útočník Justin Dowling, tridsaťtriročného útočníka povolali "diabli" z farmy a v NHL nastúpil prvýkrát od sezóny 2021/22.Alex Lyon zaznamenal 30 zákrokov a doviedol Detroit k víťazstvu 3:0 nad Philadelphiou. Bol to jeho druhý shutout v sezóne a tretí v kariére. Góly Red Wings strelili Dylan Larkin, Moritz Seider a Andrew Copp. "Hrali sme tímovo a v defenzíve sme boli naozaj dobrí," povedal Seider. Flyers prehrali štvrtý zápas za sebou. "Mali sme dvojnásobne viac striel ako súper, ale trápime sa v koncovke," uviedol tréner "letcov" John Tortorella.Boston zdolal Ottawu 3:2, keď v predĺžení rozhodol kapitán tímu Brad Marchand. Kanadský útočník skóroval v štvrtom zápase za sebou a strelil svoj 396. gól v drese Bruins, čím sa osamostatnil na piatom mieste klubovej histórie a predbehol Raya Bourqua. "Je to výnimočné. Snažím sa nemyslieť na míľniky, ale teším sa z toho. Nikdy by som nepovedal, že to v kariére dotiahnem tak ďaleko. Máme v tíme fenomenálnych hráčov, od ktorých sa je čo učiť," povedal Marchand. David Pastrňák strelil 31. gól v sezóne a pridal aj asistenciu. Bruins viedli 2:0, ale "senátori" zásluhou Thomasa Chabota a Vladimira Tarasenka dostali duel do extračasu.Nikita Kučerov prispel troma bodmi (1+2) k víťazstvu Tampy Bay nad Arizonou 6:3 a s 83 bodmi sa vrátil na prvé miesto v produktivite NHL pred Nathana MacKinnona (Colorado). Gól a asistenciu zaznamenali Steven Stamkos a Brayden Point, v drese "bleskov" stále chýbal zranený Erik Černák. Stamkos sa stal 66. hráčom v histórii a šiestym aktívnym, ktorý nazbieral 1100 bodov (535+566). Prvý gól v NHL strelil Mitchel Chaffee a zvýšil na 5:1 pre "blesky". Coyotes pred zápasom získali z waiver listiny z Calgary Adama Ružičku, ale slovenský útočník premiéru v drese "kojotov" ešte neabsolvoval.

NHL - výsledky:



Detroit - Philadelphia 3:0, Montreal - NY Islanders 4:3 /J. SLAFKOVSKÝ (Montreal) 0+1/, Ottawa - Boston 2:3 pp, Tampa Bay - Arizona 6:3, Carolina - New Jersey 3:2, Dallas - Anaheim 4:3 pp, Minnesota - Nashville 2:3, Calgary - Columbus 2:5, Edmonton - Chicago 3:0