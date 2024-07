Djokovič po výhre nad Köpferom postúpil do štvrťfinále, na zisk olympijského zlata ho favorizuje aj legendárny Becker

Nestratil ani jeden set

Má na zlato

Favorit olympiády

31.7.2024 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži . V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky Nemca Dominika Köpfera v dvoch setoch 7:5, 6:3.Tridsaťsedemročný víťaz 98 singlových titulov na okruhu ATP tak urobil ďalší krok na ceste za olympijskou zlatou medailou, ktorá v jeho vitrínke úspechov stále chýba.Rodák z Belehradu doteraz v Paríži v troch dueloch nestratil ani jeden set. Pod piatimi kruhmi postupne vyradil Austrálčana Matthewa Ebdena , rivala Rafeala Nadala zo Španielska a spomínaného Köpfera, ktorému v rebríčku ATP patrí 70. priečka.„Novak je výnimočný. Vo svojich 37 rokoch je neuveriteľne fit a veľmi sa o seba stará. Jeho strava a životný štýl sú úplne prispôsobené tenisu. Preto je stále v takej dobrej forme. Ale má 37 rokov, takže to musíme mať na pamäti,“ povedal na adresu Djokoviča víťaz OH 1992 v Barcelone Boris Becker V dueli o postup do semifinále nastúpi Djokovič proti ôsmemu nasadenému Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi , ktorý triumfoval nad Argentínčanom Sebastianom Baezom 7:5, 6:1.„Po epickej výhre nad Nadalom sa ešte viac presvedčil o tom, že má na zlato. Je jasné, že ďalší súperi ho preveria ešte viac. Je pre neho dobré, že Sinner na olympiáde nie je, ale nemožno zabudnúť na Carlosa Alcaraza , ktorý nedávno ukázal, že vie Novaka poraziť,“ doplnil 56-ročný Becker pre web Tennis 365.com.S Carlosom Alcarazom, nasadenou dvojkou olympijského turnaja, sa môže Djokovič stretnúť až vo finále. Španielsky mladík v ostatných dvoch vzájomných dueloch srbského veterána porazil. Zatiaľ naposledy v polovici júla v finále Wimbledonu.„Alcaraz je neuveriteľný zjav. Má všetko, čo potrebuje tenista svetových parametrov. Ak si nastolenú latku udrží, bude minimálne 10 rokov na vrchole. Pre mňa je však favoritom olympiády Novak Djokovič,“ uzavrela bývalá svetová jednotka z Nemecka.

Viac k témam: LOH Letné olympijské hry 2024 v Paríži