Šermiar Cheung Kcha-lung obhájil na olympiáde zlatú medailu, Taliani sa však búria proti verdiktu rozhodcov

Preskúmanie rozhodujúceho videa

Odmietnutie zaslúženého zlata

31.7.2024 (SITA.sk) - Šermiar Cheung Kcha-lung z Hongkongu obhájil na OH v Paríži zlatú medailu vo fleurete mužov. V pondelňajšom dramatickom finále zdolal Taliana Filippa Macchiho 15:14. Aj napriek tomu, že od súboja uplynuli dva dní, jeho dozvuky rezonujú, a to nie len vo svete šermu.Talianska strana má totiž ťažké srdce na verdikty rozhodcov. Z Hongkongu sa zasa na oplátku ozývajú posmešky. Vyrovnaný finálový súboj si vyžiadal tri prestávky na preskúmanie videa, aby sa určil rozhodujúci bod, keďže elektronické počítadlo bodov zaznamenalo skóre od oboch šermiarov približne v rovnakom čase.Posledný bod nakoniec získal Cheung, čo vyvolalo protesty z talianskej strany. Talianska šermiarska federácia vo vyhlásení uviedla, že podá sťažnosť Medzinárodnému olympijskému výboru a Medzinárodnej šermiarskej federácii na „neprijateľné“ rozhodovanie finálového duelu."Nikdy som nič také nevidel. Filippo Macchi je skutočným víťazom a bolo mu odmietnuté zlato, ktoré by si zaslúžil,“ povedal prezident Talianskej federácie šermu Paolo Azzi. Prezident Talianskeho olympijského výboru Giovanni Malagò naznačil, že výber rozhodcov bol problematický a upozornil na to, že dvaja finálový rozhodcovia boli z Taiwanu a Kórejskej republiky.Odpoveď hongkongskej strany bola posmešná. Na Instagrame sa vyznali k láske k ananásovej pizze a doplnili, že na oslavu víťazstva si zahryznú práve do nej. Celosvetovo známa sieť pizzerií dokonca podávala deň po zápase všetkým zákazníkov ananásovú polevu na pizzu zadarmo.