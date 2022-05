Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP Masters 1000 v Madride

Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Madride. Vo štvrťfinále ako nasadená jednotka zdolal dvanástku "pavúka" Poliaka Huberta Hurkacza 6:3, 6:4.





dvojhra - štvrťfinále:

Jeho semifinálovým súperom bude v sobotu siedmy nasadený Carlos Alcaraz, ktorý v španielskom derby vyradil turnajovú trojku Rafaela Nadala 6:2, 1:6, 6:3. Prvýkrát v kariére získal skalp 21-násobného grandslamového šampióna. Alcaraz zahral 37 víťazných úderov, Nadal iba 10. V druhom sete nepríjemne spadol a zápas dohral so zatejpovaným členkom, no napokon zlomil odpor svojho slávnejšieho krajana, ktorý je jeho veľký idol."Víťazstvo nad Rafom pre mňa veľa znamená. Dnes som zúročil všetku tú drinu a zdolal najlepšieho antukára na svete. Po páde som bol dosť otrasený, no v treťom sete som dal do toho všetko. Bojoval som o každú loptičku a vyplatilo sa," povedal pre akreditované médiá 19-ročný Alacaraz, ktorý ako prvý tínedžer v histórii dokázal na antuke zvíťaziť nad Nadalom.Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nemec Alexander Zverev a Grék Stefanos Tsitsipas.



Alexander Zverev (Nem.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) 6:3, 7:5

Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:3, 2:6, 6:4

Carlos Alcaraz (Šp.-7) - Rafael Nadal (Šp.-3) 6:2, 1:6, 6:3

Novak Djokovič (Srb.-1) - Hubert Hurkacz (Poľ.-12) 6:3, 6:4