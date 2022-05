Juraj Slafkovský je európskou jednotkou pred draftom NHL, môže prekonať zápis Mariána Gáboríka

Nemec je európskou trojkou

Zatiaľ bol najvyššie Gáborík

Vysoko je aj Mešár

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský je hlavným kandidátom na post najlepšieho korčuliara pôsobiaceho v Európe počas júlového drafte nováčikov do zámorskej NHL.Centrálna skautingová agentúra profiligy zaradila najužitočnejšieho hráča hokejového turnaja na ZOH 2022 v Pekingu na prvé miesto svojho konečného rebríčka európskych nádejí.Na tretej pozícii v ňom figuruje obranca Šimon Nemec , rovnako držiteľ olympijského bronzu a úradujúci vicemajster slovenskej extraligy s HK Nitra "Slafkovského výkony na olympiáde boli výnimočné. Veľmi dobre hral aj za TPS, kde bol pravidelne súčasťou druhej útočnej formácie," povedal o 18-ročnom Košičanovi hlavný európsky skaut NHL Goran Stubb , citoval ho oficiálny web kanadsko-americkej súťaže.Finalista tohtoročného Hlinka Gretzky Cupu si v sezóne 2021/2022 zahral aj vo finále play-off fínskej Liigy v drese TPS Turku . V 18 zápasoch vyraďovacej časti zaznamenal dva góly a päť asistencií, v základnej časti nazbieral 10 bodov (5+5) v 31 dueloch.Najlepší strelec olympijského hokejového turnaja v Pekingu by mohol byť v lete celkovou dvojkou tohtoročného draftu NHL.Očakáva sa, že ako prvého si víťazný klub v draftovej lotérii vyberie kanadského centra Shanea Wrighta z tímu Kingston Frontenacs z OHL, ktorý je lídrom rebríčka korčuliarov pôsobiacich v Severnej Amerike.Doposiaľ najvyššie draftovaným Slovákom je Marián Gáborík , ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretej pozície.Slafkovský zrejme neskončí v tíme Toronto Maple Leafs , v ktorom pôsobí jeho obľúbený hráč Auston Matthews , dvojnásobný najlepší strelec základnej časti NHL a autor 60 gólov v ročníku 2021/2022.Americký útočník a talentovaný Slovák majú niektoré podobné črty vo svojej hre. "Povedal by som, že som silný na puku v útočnom pásme, často využívam svoju veľkosť. Dokážem tiež vytvárať dobré gólové šance pre spoluhráčov. Tieto veci môžu ľudia pozorovať, keď ma vidia hrať," opísal Slafkovský svoj herný štýl podľa oficiálneho webu NHL.Vstupný draft NHL 2022 sa uskutoční 7. a 8. júla v hale Bell Centre v kanadskom Montreale. Okrem Slafkovského a Nemca si v ňom kluby NHL budú môcť vybrať aj ďalších slovenských hokejistov.V európskom preddraftovom rebríčku skončil vysoko aj útočník Filip Mešár HK Poprad - na 20. pozícii.Za ním sú ešte Adam Sýkora (42. miesto), Alex Šotek (45.), Pavol Štetka (116.), Jakub Križan (127.), Sebastian Nahalka (128.), Luca Krakovský (132.) a Jakub Kopecký (135.).V severoamerickom rebríčku sú zo Slovákov Servác Petrovský (58. miesto), Marián Moško (89.) a Jozef Viliam Kmec (186.).