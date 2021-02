Djokovič postúpil na Australian Open do osemfinále, súper ho však poriadne potrápil

Pošmykol sa na kurte

Obáva sa o svoje zdravie

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Síce s problémami, ale mužská svetová jednotka Srb Novak Djokovič postúpil na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne do osemfinále dvojhry mužov. V piatok sa najvyššie nasadený srbský tenista natrápil s Američanom Taylorom Fritzom , po viac ako troch hodinách ho však zdolal po päťsetovej dráme 7:6 (1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.Srb tak zostáva v hre o obhajobu titulu, ktorý v Melbourne Parku získal v predchádzajúcich dvoch rokoch a predtým aj v rokoch 2008, 2011 - 2013, 2015 a 2016. Bojuje tak o svoj deviaty titul na tomto podujatí.Djokovič získal vo svoj prospech prvé dva sety 7:6 (1) a 6:4, no v úvode tretieho sa pošmykol a utrpel zranenie v strednej časti tela. Djokovič sa nechal ošetriť, neskôr si vybral pauzu ešte raz. Tretí set vyhral Američan 3:6 a získal aj štvrtý 4:6.Vo štvrtom sete museli duel prerušiť približne na desať minút, organizátori totiž museli poslať fanúšikov domov, keďže zápas sa hral neskoro večer a od polnoci platí v austrálskom štáte Viktória päťdňový lockdown. To sa stretlo s nepochopením priaznivcov, ktorí začali bučať po oznámení z reproduktorov, že stretnutie nemôžu dosledovať v hľadisku.V úvode piateho setu si obaja súperi držali servis, no Djokovič potom súpera brejkol v šiestej aj ôsmej hre a postúpil. Zápas napokon trval 3 hodiny a 27 minút. Srb na postup využil druhý mečbal."Myslel som si, že nebudem môcť pokračovať. Moja jediná šanca bola dobre podávať a hrať agresívne. V piatom sete som sa zlepšil, trafil som pár dôležitých loptičiek a som na seba hrdý, pretože som to dokázal," povedal bezprostredne po postupe Djokovič do kamier Eurosportu.Súperom svetovej jednotky v boji o postup do štvrťfinále bude Kanaďan Milos Raonic, ktorý je turnajovou štrnástkou. Na AO sa v najbližších dňoch bude hrať bez fanúšikov. "Je to škoda, že to takto dopadlo. Pred ďalším duelom mám obavy, čo so mnou bude, pretože nie som v poriadku," doplnil Djokovič.