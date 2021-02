Ponsiluoma na MS v biatlone získal zlato, Nóri sú prekvapujúco bez medaily a Šima v závere „vykapal“

Striebro a bronz do Francúzska

Šima bol na strelnici bezchybný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Švédsky reprezentant Martin Ponsiluoma dosiahol najväčší úspech svojej doterajšej kariéry, keď na majstrovstvách sveta v biatlone v slovinskej Pokljuke vyhral piatkového rýchlostné preteky mužov na 10 km.Na aktuálnom šampionáte tak do jeho zbierky pribudol už druhý cenný kov, keďže v stredu v súťaži miešaných štafiet bol účasťou bronzového švédskeho výberu.Ponsiluoma získal zlato zásluhou stopercentnej streľba, ktorú podčiarkol výborným výkonom v bežeckej časti.V cieli mal napokon náskok 11,2 sekundy pred rovnako strelecky bezchybným Francúzom Simonom Desthieuxom , tretí skončil ďalší francúzsky reprezentant Emilien Jacquelin . Ten na strelnici urobil jednu chybu a za strieborným krajanom zaostal o 1,7 sekundy.Veľkým prekvapením je skutočnosť, že ani jeden z cenných kovov nezískali Nóri. Najlepší z nich Johannes Dale na strelnici raz minul a skončil štvrtý, favorizovaný Johannes Thingnes Bö nesklopil až dva terče a skončil piaty so stratou 22,5 sekundy na víťaza.Do elitnej desiatky sa dostali aj ďalší nórski pretekári - Sturla Holm Laegreid napokon obsadil siedmu a Tarjei Bö deviatu priečku.Solídny výkon previedol slovenský reprezentant Michal Šima , ktorý bol na strelnici bezchybný. Po bežeckej stránke však na najlepších nemal a napokon s odstupom 1:40,3 min za víťazom obsadil bodované 37. miesto. Tomáš Hasilla po bezchybnej "ležke" minul v dvakrát v stoji a napokon ho klasifikovali na 69. pozícii, Šimon Bartko po troch chybných výstreloch v ľahu minul raz aj na "stojke" a obsadil 80. priečku."S výkonom na strelnici som spokojný, no na stojke som sa trochu zdržal. Na trati som sa necítil ideálne. Až na posledné kolo to však bolo celkom fajn. V závere som však 'vykapal'. Už sa teším na stíhacie preteky v nedeľu," povedal Šima pre RTVS.V Pokljuke sú v sobotu na programe rýchlostné preteky žien, v nedeľu sa uskutočnia stíhacie preteky mužov a žien.