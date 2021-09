Djokovič premrhal príležitosť a po prehre na US Open sa rozplakal pred novinármi

Premrhal príležitosť

Chce byť viac s rodinou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Tenisový "Superman" Novak Djokovič nezvládol finále US Open herne ani emocionálne a hladkou prehrou s Rusom Daniilom Medvedevom pripomenul svojim fanúšikom, že je obyčajný smrteľník. Stálo ho to kalendárny Grand Slam a zároveň zisk 21. titulu z "veľkej štvorky", ktorým sa mohol odpútať od dvojice tenisových géniov Rogera Federera Už na konci zápasu s výborne hrajúcim Rusom mal 34-ročný Belehradčan slzy na krajíčku, neskôr na tlačovej konferencii so srbskými novinármi sa rozplakal. To vtedy, keď mu pripomenuli, či sa už teší na deti. Starší Stefan bude mať čoskoro sedem rokov a mladšia Tara štyri."Cítim úľavu alebo skôr únavu z toho všetkého. Tlak a očakávania boli pred US Open obrovské. Bez ohľadu na to, ako som sa snažil a dokázal zostať koncentrovaný a zameraný na ďalší a stále ďalší krok, celý proces bol veľmi vyčerpávajúci. Cítim sklamanie a smútok, pretože som premrhal veľkú príležitosť," uviedol Novak Djokovič, cituje ho srbský denník Blic na svojom webe.Djokovič sa snažil byť po jednej z najťažších prehier v kariére /3x 4:6/ diplomaticky nad vecou, ale nedarilo sa mu to."Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, takú prajnú atmosféru som nikdy predtým v New Yorku nezažil. Koniec mi nevyšiel, ale nie všetko v živote je ideálne. Musím byť hrdý na to, čo som dokázal v tomto roku. Tá víťazná cesta bola úchvatná so všetkými svojimi zastávkami a to je niečo, čo mi nikto nevezme. Potom prišlo newyorské finále a v ňom zjavne lepší hráč ako som ja. Stále som bol pol kroka za súperom. Nechcem pôsobiť pateticky a sťažovať sa, pretože mám byť za čo vďačný. Miešajú sa vo mne ľútosť a smútok, ale aj vďačnosť a hrdosť. Bolo by nekorektné, ak by som sa v tejto chvíli len sťažoval," chlapsky priznal zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu , ktorý bol s "Nolem" v New Yorku.Pri otázke, aké sú jeho najbližšie plány a pripomenutí, či sa už teší na deti, veľký šampión vyronil slzu."Aby som pravdu povedal, nemám žiadny tenisový plán, absolútne nič. Neviem, či budem ešte niekde hrať v najbližšom čase. Teraz som ešte mysľou aj reálne v New Yorku. Snažím sa však pozerať na život ako na celok, nielen cez tenis. Som aj manžel a otec a to sú úplne iné priority. Chcel by som byť viac s deťmi. Sľúbil som im to, pretože si navzájom chýbame," dodal Djokovič na webe sport.blic.rs.