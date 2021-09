Ak by nebolo ochranného systému ‚halo‘, neviem, ako by to celé dopadlo, hovorí Hamilton po zrážke s Verstappenom (video)

Hamilton skritizoval Verstappena

Poradie pretekárov je vyrovnané

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká cena Talianska formuly 1 v Monze nielen že priniesla prekvapujúceho víťaza Daniela Ricciarda, ale spôsobila ďalšie trenice medzi najväčšími dvoma ašpirantmi na titul majstra sveta.Líder šampionátu Max Verstappen na Red Bulle sa v 26. kole dostal do kolízie s úradujúcim a sedemnásobným majstrom sveta Lewisom Hamiltonom na Mercedese. Holanďanov monopost sa na malú chvíľu ocitol vo vzduchu a pristál na "striebornom šípe" Brita, ktorý tesne predtým vyšiel z boxov. Za tento "manéver" zaplatí Verstappen posunom o tri miesta dozadu na štarte najbližších pretekov v ruskom Soči. Tie sa uskutočnia 26. septembra.Obaja veľkí súperi museli predčasne odstúpiť z pretekov a 36-ročný Brit nezabudol 23-ročného Holanďana počastovať kritikou."Ja som ustúpil, ale on nie, aj keď vedel, že je tam málo miesta, aby nenastala kolízia. Šiel do toho napriek tomu, že vedel, ako to dopadne. Nikdy predtým sa mi nestalo, aby mi súper autom narazil do hlavy. A to jazdím už pomerne dlho. Bol to pre mňa celkom šok. Ak by nebolo ochranného systému 'halo', neviem, ako by to celé dopadlo. Som požehnaný a vďačný, že som stále tu. Mám pocit, že dnes (13. septembra pozn. redakcie) nado mnou niekto držal ochrannú ruku," skonštatoval Lewis Hamilton.Na adresu traťových komisárov, ktorí iniciovali trest pre Verstappena, dodal: "Som na nich hrdý. Potrebujem si to ešte celé prejsť v hlave, ale myslím si, že táto situácia zaváňa nebezpečným precedensom. Bezpečnosť jazdcov by mala byť na prvom mieste a prísne pravidlá by sa mali dodržiavať."Verstappen sa snažil celú situáciu nehrotiť, hoci seba za jediného vinníka neuznal. "Ak prechádzajú dvaja jazdci súčasne zákrutou, musia to chcieť obaja, aby prešli a nenastala kolízia. Ak chce len jeden, tak dôjde ku kontaktu. Presne to sa nám stalo. Bol to nešťastný okamih, ale sme profíci a nebudeme to ďalej vo veľkom pitvať. Rozprávať sa však o tom môžeme," komentoval Holanďan."Podstatné je, že ochranný systém hlavy splnil svoju úlohu a nikomu sa nič nestalo," doplnil šéf Red Bull Racing Christian Horner. Po 14 z 22 podujatí MS F1 v roku 2021 je situácia na čele poradia pretekárov vyrovnaná ako už dávno nie. Verstappen nazbieral 226,5 bodu a vedie. Hamilton má na druhom mieste na konte len o 5 bodov menej. V hodnotení konštruktérov vedie Mercedes s náskokom 18 bodov pred Red Bullom.