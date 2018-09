Djokovič sa v rebríčku ATP posunul na 3. miesto, Molčan o 176 priečok

Alex Molčan, archívna snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Rebríček ATP k 10. septembru:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 8.760 bodov, 2. (2.) Roger Federer (Švaj.) 6900, 3. (6.) Novak Djokovič (Srb.) 6445, 4. (3.) Juan Martin Del Potro (Arg.) 5980, 5. (4.) Alexander Zverev (Nem.) 4890, 6. (7.) Marin Čilič (Chor.) 4715, 7. (8.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3755, 8. (9.) Dominic Thiem (Rak.) 3665, 9. (5.) Kevin Anderson (JAR) 3595, 10. (11.) John Isner (USA) 3470,... 66. (71.) Martin KLIŽAN (SR) 823, 78. (77.) Lukáš LACKO (SR) 720, 83. (83.) Jozef KOVALÍK (SR) 685, , 169. (157.) Andrej MARTIN (SR) 334, 182. (191.) Norbert GOMBOS (SR) 305, 205. (206.) Filip HORANSKÝ (SR) 274, 362. (538.) Alex MOLČAN (SR) 120

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa po triumfe na grandslamovom US Open posunul vo svetovom rebríčku zo šiestej na tretiu priečku.Na čele je naďalej Španiel Rafael Nadal pred Švajčiarom Rogerom Federerom, finalista z New Yorku Juan Martin Del Potro klesol na štvrté miesto. Zo Slovákov je najvyššie Martin Kližan na 66. priečke, výrazný skok po finálovej účasti na challengeri v Seville urobil Alex Molčan - posunul sa o 176 priečok na 362. pozíciu.