LIGA NÁRODOV: Futbalisti SR veria v úspechy v ďalších dueloch

Bratislava 10. septembra (TASR) - Systém futbalovej Ligy národov neposkytuje veľa priestoru na nápravu bodovej straty. Slováci ju utrpeli už v úvodnom stretnutí, keď prehrali v nedeľu na Ukrajine 0:1. Napriek tomu veria, že 1. skupina B-divízie novej reprezentačnej súťaže sa stále môže stať ich korisťou.Ukrajina však vedie tabuľku so šiestimi bodmi a má to vo vlastných rukách. Na víťaza čaká postup do A-divízie medzi elitné európske výbery.povedal Róbert Mak.Podľa krídelníka, ktorý odohral celý duel, by konfrontácii za zatvorenými dverami vo Ľvove viac svedčala deľba bodov:Zverenci Jána Kozáka prišli aspoň o remízu smolným pokutovým kopom, po ktorom už nezvýšilo príliš času na vyrovnanie.povedal stopér Milan Škriniar - jeho súboj s Ukrajincom Viktorom Cygankovom rezultoval do jedenástky:Slováci majú teraz v Lige národov na programe dve domáce stretnutia. Trinásteho októbra privítajú v Trnave Čechov a 16. novembra odohrajú takisto na Štadióne Antona Malatinského odvetu s Ukrajincami. O tri dni neskôr ukončia účinkovanie v skupinovej časti vystúpením v pražskom Edene.dodal Škriniar.