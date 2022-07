Djokovič si dal z „čarovného nápoja“ a prebojoval sa do finále, po prvý raz by mohol zdolať aj Kyrgiosa (video)

Vo wimbledonskom finále po ôsmy raz

Djokovičov čarovný nápoj

9.7.2022 (Webnoviny.sk) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča delí už iba jedno víťazstvo od obhajoby titulu v dvojhre mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny - londýnskom Wimbledone Skúsený 35-ročný belehradský rodák o 21. grandslamový titul zabojuje v nedeľu proti Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi. Svetová trojka a v Londýne najvyššie nasadený hráč si v semifinále poradil s domácou deviatkou "pavúka" Cameronom Norriem za 157 minút 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.Kyrgios sa do finále dostal bez boja, keďže jeho semifinálový súper Španiel Rafael Nadal z turnaja odstúpil pre vážne poranenie brušného svalstva."Je úžasné, ako sa celá vaša hra môže rozpadnúť len preto, že cítite napätie. Vaše pokusy nefungujú správne a vaše nohy sú statické a pomalé. A potom sa v zápase stane niečo, potom je to zrazu úplne iné a vy akoby lietate," zhodnotil Djokovič semifinále proti Norriemu. Vo finále grandslamového turnaja sa Srb predstaví v nedeľu už 32-krát.Srb prehral s Britom prvý set aj preto, že v ňom urobil príliš mnoho nevynútených chýb a až trikrát prišiel o servis, kým súpera brejkol len raz. V ďalšom priebehu už na podaní nezaváhal, pričom nečelil ani jednému brejkbalu a teší sa z ôsmeho wimbledonského finále.Šesť z doterajších siedmich účastní premenil na titul, nezískal ho len v roku 2013 po prehre s domácim Andym Murraym. Na "posvätnej" londýnskej tráve aktuálne ťahá šnúru 27 triumfov, keďže ovládol predchádzajúce tri ročníky. "Práca ešte nie je skončená," povedal pred finále.Djokovič a Kyrgios na súťažných kurtoch na okruhu proti sebe stáli zatiaľ len dvakrát, v oboch dueloch v roku 2017 na tvrdom povrchu triumfoval Austrálčan.Počas semifinálového duelu proti Norriemu zaujala aj situácia, keď si Srb medzi hrami vytiahol bielu fľašu a inhaloval z nej. Na pozápasovú otázku, čo sa dialo, odpovedal s úsmevom: "Čarovný nápoj." Následne dodal: "Čoskoro sa dozviete, no teraz o tom nemôžem hovoriť."