Tour de France 2022: Siedma etapa priniesla neuveriteľné divadlo, keď Pogačar zvýšil náskok už na 35 sekúnd (foto+video)

9.7.2022 (Webnoviny.sk) - Opäť neuveriteľné divadlo pre všetkých fanúšikov cyklistiky priniesla 7. etapa tohtoročnej edície Tour de France s horským dojazdom na Planine krásnych dievčat.Hlavnou hviezdou sa stal nik iný ako Slovinec Tadej Pogačar (UAE Emirates), ktorý si triumfom upevnil pozíciu lídra celkovej klasifikácie.Zdalo sa, že úspechu sa dočká únik, z ktorého zostal na čele Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), no záverečné miestami mimoriadne prudké stúpanie mu zobralo veľa síl a v závere sa pred neho dostali Pogačar, jeden z jeho konkurentov o celkový triumf Jonas Vingegaard a Dánov tímový kolega Slovinec Primož Roglič (obaja Jumbo-Visma)."Tento etapový záver som mal v hlave už poriadne dlho. Možno už odvtedy, ako organizátori zverejnili trasu tohto ročníka. Tento triumf bol jedným z mojich veľkých cieľov," povedal po náročnom víťazstve Pogačar, ktorý spomenutého Vingegaarda predstihol o kúsok až na záverečných metroch."Bolo to mimoriadne náročné, najmä ten záver. Keď Jonas zaútočil, vyzeral byť veľmi silný. Musel som tvrdo bojovať až do cieľovej pásky," dodal Slovinec a Dána označil za "pravdepodobne najlepšieho vrchára súčasnosti".V celkovej klasifikácii vedie Pogačar o 35 sekúnd pred Vingegaardom. Dvojica Britov z tímu Ineos Grenadiers Geraint Thomas Adam Yates zaostáva o 70 resp. 78 sekúnd.Slovenský šprintér Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa s mankom 16:24 min na víťaza na 138. priečke, v celkovej klasifikácii mu patrí 131. pozícia (+34:23 min). V bodovacej súťaži nazbieral zatiaľ 86 bodov a na lídra Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) stráca 117 bodov.