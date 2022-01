Djokovič stále nemá istú účasť na Australian Open, minister čoskoro rozhodne o jeho prípadnom vyhostení

Prekonal koronavírus

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič má za sebou dva tréningy v Aréne Roda Lavera v Melbourne a na listine nasadených hráčov na úvodnom grandslamovom turnaji roka oficiálne figuruje ako jednotka. Aj tak ešte nemá istotu účasti na Australian Open 2022.Napriek súhlasného verdiktu súdu, ktorý mu obnovil víza na pobyt v Austrálii, 34-ročný Belehradčan stále čaká na to, či minister pre imigráciu Alex Hawke využije svoju právomoc a pošle Djokoviča predčasne domov.Hawke mal pôvodne rozhodnúť o osude 9-násobného víťaza Australian Open už v utorok, ale údajne podrobne skúma jeho príjazdové formuláre, v ktorých hľadá prípadné nepravdivé údaje. Ako je známe, Djokovič dostal zdravotnú výnimku pre pobyt v Austrálii, v ktorej uviedol, že v decembri 2021 prekonal koronavírus, preto nepotreboval očkovanie.Práve toto zdôvodnenie je však terčom skúmania Austrálčanov, ktorí neveria, že fenomenálny tenista skutočne prekonal COVID-19 bez toho, aby o tom bola v tom čase zmienka vo svetových či srbských médiách. Navyše Srb vo svojom príjazdovom formulári uviedol, že 14 dní pred príchodom do Austrálie nikam necestoval, pričom údajne existujú dôkazy o jeho ceste z Belehradu na tréningový kemp do Španielska."Celú záležitosť okolo pána Novaka Djokoviča riadne posudzujeme a snažíme sa nevynechať žiadny detail. Je to určitý proces, ktorý musí byť naplnený," uvádza sa vo vyjadrení austrálskeho ministerstva pre prisťahovalectvo, občianstvo a multikultúrne vzťahy. Austrálska tlačová agentúra v tejto súvislosti dodala, že ukončenie procesu skúmania a teda finálny verdikt o Djokovičovi sa neočakáva v utorok.V súvislosti s ostro medializovaným prípadom zadržania svetovej tenisovej jednotky po prílete do Austrálie a jej následnom držaní v karanténnom hoteli pre imigrantov na predmestí Melbourne odznelo aj niekoľko nie prívetivých formulácií v podaní austrálskych a srbských politikov. Aj preto sa v utorok telefonicky spojili srbská premiérka Ana Brnabičová a jej austrálsky náprotivok Scott Morrison, aby urovnali prípadné trecie plochy vo vzájomných vzťahoch. Obaja sa vzájomne ubezpečili, že zostanú v kontakte až do vyriešenia celého prípadu."Vysvetlili sme srbskej strane, že naša politika sa rozhodne nezakladá na diskriminácii ľudí alebo príslušníkov jednotlivých národov. Na druhej strane tvrdo presadzujeme ochranu Austrálie a jej hraníc v čase pandémie ochorenia COVID-19," uviedla vo svojom vyhlásení kancelária austrálskeho premiéra. Srbská televízia zasa informovala, že predsedníčka vlády Brnabičová požiadala svojho kolegu Morrisona o dôstojné zaobchádzanie s najlepším tenistom na svete."Chcem osobitne zdôrazniť, že Novak Djokovič nemal vytvorené dostatočné podmienky na hernú aj fyzickú prípravu pred Australian Open. Inými slovami na rozdiel od svojich súperov nemohol v uplynulých dňoch trénovať," citovala srbskú premiérku RTS.