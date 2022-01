Navrátilová obdivuje aj kritizuje nezaočkovaného Djokoviča, podľa Muguruzovej je to iba šou

Spravodlivosť prehovorila

11.1.2022 - Názory z tenisového prostredia na nevšedný austrálsky príbeh Novaka Djokoviča sa rôznia. Všeobecne sa väčšina prikláňa k tomu, že pre Australian Open by nebolo dobré, ak by deväťnásobný šampión chýbal na štartovacej čiare úvodného grandslamového turnaja sezóny.Na druhej strane viacerí bývalí či súčasní tenisti zdieľajú názor, že "cirkusu" s vydaním zdravotnej výnimky, následným zrušením víz a zadržaním Djokoviča na letisku v Melbourne, resp. ich následným obnovením po verdikte súdu by sa dalo predísť, ak by najlepší svetový tenista rešpektoval pravidlo organizátorov a nechal sa zaočkovať proti koronavírusu."Nemusím súhlasiť so všetkým, čo robí Novak Djokovič. Rozhodnutie súdu je však potrebné rešpektovať, lebo spravodlivosť prehovorila. Inými slovami Djokovič má právo zúčastniť sa na Australian Open," uviedol španielsky tenista Rafael Nadal, ktorý rovnako ako Djokovič útočí na historický 21. grandslamový titul.Americká tenisová legenda s českým rodiskom Martina Navrátilová na jednej strane vyjadrila obdiv Djokovičovi, na druhej nechápe jeho počínanie."Neskutočné, aká sága okolo toho vznikla. Všetkému sa dalo predísť, ak by sa Novak nechal zaočkovať. Veľmi ho obdivujem, najmä jeho mentálnu silu v zápasoch, ale nedokážem obhájiť jeho status nezaočkovať sa. Myslím si, že v súčasnom svete treba priniesť aj osobnú obeť a myslieť tiež na iných. Ja osobne sa viac obávam toho, že vážne ochoriem, ako vedľajších účinkov vakcín. Preto som neváhala s očkovaním," priznala 18-násobná grandslamová víťazka a trojnásobná šampiónka Australian Open.Ďalšia bývalá svetová jednotka a súčasná trojka ženského tenisu Garbine Muguruzová nemá veľa pochopenia pre Djokoviča. "Som zaočkovaná a táto vojna je úplne zbytočná. Skôr či neskôr budú musieť byť všetci zaočkovaní. Všetko, čo sa deje okolo Djokoviča, je iba šou, a nie je to dobré pre tenis. Alebo si myslíte, že toto potrebujeme?," uviedla 28-ročná Španielka s venezuelským rodiskom.Viacerí bývalí či súčasní tenisti sa vzhľadom na tvrdé zaobchádzanie austrálskych úradníkov s Djokovičom postavili na stranu svetovej jednotky. Výnimkou nie je ani jeho slovenský tréner Marián Vajda, ktorý s Novakom tento rok nie je v Austrálii. Cestoval tam jeho druhý tréner - Chorvát Goran Ivaniševič."Som šťastný, že Nole vyhral súd. To je veľké víťazstvo už pred turnajom. Teším sa, že už trénuje v Aréne Roda Lavera a verím, že zostane v Melbourne aj po utorku, keď má minister rozhodnúť o predlžení víz a jeho pobytu v Melbourne," uviedol Marián Vajda pre RTVS.Bývalý najlepší svetový deblista a tiež niekdajší riaditeľ Australian Open Paul McNamee sa rovnako teší z rozhodnutia súdu, lebo chce vidieť Djokoviča v akcii v Melbourne Parku, kde už deväťkrát zdvihol nad hlavu víťaznú trofej."Na súde predložil svoje dôkazy a úplne suverénne tam uspel. Teraz sa už konečne presuňme na iné miesto. Tam, kde sa hrá tenis," napísal Paul McNamee na sociálnej sieti. Úplne jednoznačne sa na stranu Djokoviča postavil jeden z jeho súčasných súperov Američan John Isner."Nezostáva mu nič iné, aby šiel do toho naplno, ešte raz získal austrálsku trofej a potom zdúchol a už sa nikdy nevrátil do Melbourne," reagoval 36-ročný Isner, ktorý sa stále pohybuje v najlepšej svetovej tridsiatke rebríčka ATP.Ďalší bývalý skvelý deblista a aktuálne tenisový komentátor Patrick McEnroe tvrdí, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať, ale Djokovič musí rátať s ďalšími konzekvenciami, "Ak sa postaví na kurt v zápase, bude dostávať otázky typu, ako to bolo s jeho decembrovou nákazou koronavírusom a musí si prichystať odpovede. A to bude ďalšia zápletka v celom jeho prípade," myslí si brat slávnejšieho Johna McEnroea.Názor na Djokoviča a jeho austrálsku vízovú anabázu vyjadrili s odstupom čase aj zástupcovia Asociácie tenisových profesionálov, ktorá zastrešuje dianie vo svetovom mužskom tenise."Vítame rozhodnutie súdu a tešíme sa na vzrušujúce tenisové týždne aj s Novakom Djokovičom. Séria udalostí, ktorá viedla k pondelkovému súdu, však bola škodlivá na viacerých frontoch. Najmä to negatívne ovplyvnilo prípravu hráča na Australian Open. V širšom zmysle slova však stále odporúčame očkovanie pre všetkých hráčov. Myslíme si, že je to potrebné pre rýchlejšie prekonanie celosvetovej pandémie," píše sa vo vyhlásení ATP.