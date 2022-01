Djokovič tvrdí, že napriek všetkému, čo sa stalo, sa pokúsi hrať na Australian Open

Žolíka má v rukách šéf diplomacie

Súd sa postavil na stranu tenistu

Djokovič odmieta očkovanie

10.1.2022 - Nekončený príbeh (ne)účasti Novaka Djokoviča na Australian Open v Melbourne má za sebou rýchly súdny proces, ktorý sa skončil predbežným víťazstvom srbského tenistu. Sudca rozhodol o tom, že jeho víza na vstup do Austrálie boli neprávom zrušené, a teda môže zostať u protinožcov.Či sa však aj predstaví na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny, je stále otázne. Austrálsky minister pre imigráciu, občianstvo a multikultúrne vzťahy Alex Hawke môže toto rozhodnutie zrušiť a uplatniť svoju právomoc o vyhostení 34-ročného Belehradčana z krajiny. V takom prípade by Djokovičovi hrozil až trojročný zákaz vstupu do Austrálie."Som šťastný a vďačný, že sudca zvrátil rozhodnutie úradov o zrušení mojich víz. Napriek všetkému, čo sa odohralo minulý týždeň, chcem zostať v Austrálii a pokúsiť sa hrať na Australian Open. Zostanem koncentrovaný iba na tento jediný cieľ," uviedol Novak Djokovič v reakcii na svojich profiloch na sociálnych sieťach."Letel som sem preto, aby som sa zúčastnil na jednom z najväčších tenisových podujatí pred úžasnými fanúšikmi. Naozaj o to nechcem prísť. V tejto chvíli nemôžem prezradiť viac. Ďakujem, že pri mne stojíte a povzbudzujete ma, aby som zostal silný," poďakoval sa za podporu.V pondelok súdna inštancia rozhodla v prospech Novaka Djokoviča a obnovila jeho víza pre vstup do Austrálie. Sudca obvodného súdu v Melbourne Anthony Kelly tiež nariadil vláde, aby do 30 minút od jeho rozhodnutia prepustila Djokoviča z melbournskej hotelovej karantény. Svetová jednotka sa tak po piatich dňoch od svojho príletu do Melbourne môže konečne začať pripravovať na úvodný "grandslam" sezóny.Ak by zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča svoj zámer dotiahol do úspešného konca a stal sa po desiaty raz víťazom Medzinárodných majstrovstiev Austrálie, bol by prvým tenistom histórie s 21 grandslamovými titulmi. Momentálne sa delí o prvú priečku historického rebríčka so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom.Austrálska vláda zrušila Djokovičovi víza krátko po tom, ako minulý týždeň v stredu večer priletel do Melbourne. Imigrační úradníci rozhodli, že nespĺňa kritériá na udelenie výnimky zo vstupnej požiadavky, podľa ktorej musia byť všetci cudzinci vrátane tenistov plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Djokovič argumentoval, že nepotreboval potvrdenie o očkovaní, pretože mal iný dôkaz - o tom, že bol minulý mesiac krátko pred Vianocami infikovaný koronavírusom. Austrálske lekárske úrady predtým informovali, že dočasnú výnimku z pravidiel očkovania možno poskytnúť ľuďom, ktorí boli infikovaní COVID-19 do šiestich mesiacov od príchodu do krajiny.