Juraj Ančic povedie AS Trenčín do konca aktuálnej sezóny, realizačnému tímu radí Ivan Galád

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Juraj Ančic bude hlavným trénerom fortualigového futbalového klubu AS Trenčín až do konca sezóny 2021/2022.Štyridsaťročný trenčiansky rodák prevzal kormidlo pri A-tíme Trenčanov v úvode decembra po Petrovi Hlinkovi, ktorý na základe vlastnej žiadosti a následnej konzultácii s vedením klubu skončil svoje pôsobenie v tejto organizácii.Staronovou tvárou pri A-tíme trenčianskeho klubu je Ivan Galád, ktorý sa stal poradcom pre realizačný tím prvého mužstva. Informácie priniesol oficiálny web AS."Dlho sme zvažovali návrat k úspešnej štruktúre realizačného tímu z minulosti. Prvým rozhodnutím je potvrdenie Juraja Ančica v pozícii hlavného trénera minimálne na najbližšieho pol roka. Realizačný tím následne rozšíril Ivan Galád, ktorý bude konzultantom a technickým poradcom. Jeho prácou bude denná komunikácia s realizačným tímom a najmä hlavným trénerom. Pripravujeme ešte doplnenie tohto tímu o jedného asistenta trénera," informoval generálny manažér klubu Róbert Rybníček a doplnil: "Klub veľmi dobre pozná. V kontakte sme boli aj v časoch, keď nesedel na našej lavičke. Jeho spojenie s Jurajom Ančicom je pre nás ideálnou kombináciou skúsenosti a mladíckej dravosti. Tréner Galád sa dlho pohybuje v dianí a presne vie, ako to u nás funguje. Nebude mať priamu zodpovednosť za vedenie tímu. To bude na pleciach Ančica. Veríme, že to pomôže stabilizovať situáciu."Ivan Galád má bohaté skúsenosti z ligového pôsobenia, dvakrát viedol aj futbalistov Trenčína, hlavným koučom bol aj pri reprezentačnej "dvadsaťjednotke" SR.V minulosti pôsobili ako konzultanti mladých trénerov v Trenčíne úspešní holandskí odborníci Leo van Veen a Peter Huistra.V dvanásťčlennej fortunaligovej tabuľke patrí Trenčanom počas zimnej prestávky deviata priečka, v doterajších devätnástich dueloch nazbierali 20 bodov.Na prvú šestku aktuálne strácajú štyri body, od baráže ich delí päť a od priameho vypadnutia desať bodov.