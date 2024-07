Djokovič v dueli velikánov zdolal Nadala, tenisové legendy odohrali šesťdesiaty vzájomný zápas

Podobná rivalita neexistuje

Rekordéri open éry

29.7.2024 (SITA.sk) - Súboj tenisových gigantov v 2. kole mužskej dvojhry na olympijských hrách v Paríži dopadol lepšie pre Srba Novaka Djokoviča Tridsaťsedemročný rodák z Belehradu v pondelňajšom dueli proti o rok staršiemu Španielovi Rafaelovi Nadalovi dokonale predviedol svoje majstrovstvo a dlhoročného rivala odprevadil z kurtu po výsledku 6:1, 6:4.Djokovič postúpil do osemfinálového 3. kola, v ktorom sa stretne s Nemcom Dominikom Köpferom.„Bol som na zápas dobre pripravený. Samozrejme, keď som zbadal žreb, tak ma to veľmi nepotešilo, že sa stretnem s Rafom už v druhom kole, čo sa nám nikdy nestalo. Hrať proti Rafovi je, samozrejme, veľká výzva, najmä na dvorci Philippea Chatriera, kde dominoval toľko rokov. Pre zranenia z ostatných rokov ho limituje pohyb, ale keď bol pri lopte, trafil ju veľmi dobre,“ povedal Djokovič pre informačný servis OH 2024.Obe legendy odohrali už 60. vzájomný zápas. Djokovič v stretnutí vyhral desať z úvodných 11 gemov, pričom Nadal sa ani zďaleka nepriblížil svojej šikovnej a bojovnej verzii, ktorá v minulosti vyhrala rekordných 14 trofejí na dvorcoch Rolanda Garrosa, kde sa koná aj tohtoročný olympijský tenisový turnaj.„Myslím si, že v tenisovej histórii neexistuje žiadna podobná rivalita. Stretli sme sa už 60-krát a bol to neuveriteľný zápas. Už len to očakávanie a humbuk okolo tohto zápasu boli obrovské,“ poznamenal Djokovič.Nadal priznal, že v stretnutí nehral dobre. „Samozrejme, do stavu 1:6 a 0:4 som Novaka vôbec nedokázal zatlačiť. Potom sa situácia trochu zmenila. Niektoré veci som zlepšil, ale celkovo bol súper oveľa lepší ako ja, takže mu gratulujem k víťazstvu. Nedokázal som ho dostávať do náročných situácií, takže hral takmer celý čas z pohodlných pozícií a hral celkom dobre,“ skonštatoval Španiel.Súboj Djokoviča s Nadalom pútal pozornosť aj preto, že proti sebe stáli muži s najvyšším počtom grandslamových titulov. Djokovič ich má na konte rekordných 24, Nadal o dva menej.V tzv. open ére od roku 1968 žiadna dvojica proti sebe neodohrala toľko zápasov ako práve „Djoker“ a „Rafa“.